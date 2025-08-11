В 1996 году во время визита российской делегации в Брюссель ее глава Александр Лебедь исполнил перед руководством НАТО песню «Священная война». Об этом в интервью RTVI рассказал полковник в отставке, заместитель секретаря Совета безопасности России в июне-октябре 1996 года Владимир Денисов.

Он пояснил, что с российской стороны целью этой поездки было не допустить второй волны расширения НАТО на восток. «То, что страны Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) туда в любом случае скоро вступят, осенью 1996 года уже было ясно всем, — пояснил Денисов. — Вопрос стоял уже о том, чтобы в НАТО не втащили страны Прибалтики, непосредственно граничащие с нашей страной».

Визит российской делегации в составе секретаря Совета безопасности РФ гвардии генерал-лейтенанта Александра Лебедя, его заместителя Владимира Денисова, заместителя министра иностранных дел РФ Николая Афанасьевского и посла РФ в Бельгии Виталия Чуркина состоялся 8 и 9 октября 1996 года. Он включал в себя короткие встречи Лебедя с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой, председателем Военного комитета НАТО генералом Клаусом Науманном и главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генералом Джорджем Джулваном.

На встрече делегаций в полном составе Александр Лебедь изложил российское видение проблемы расширения НАТО на восток. Генерал предложил заключить между Россией и Североатлантическим альянсом юридически обязывающий договор о принципах дальнейших взаимоотношений, а вопрос о его возможном расширении оставить будущим поколениям. Лебедь также выступил с идеей о превращении НАТО из военно-политического блока в политическую организацию с упором на миротворческие операции.

Перечисляя российские доводы против дальнейшего расширения НАТО на восток, он вдруг прервал выступление и, не вставая с места, громко произнес: «Если вы не услышите наши аргументы, то придется слушать это».

Как рассказал присутствующий при этом Денисов, после этого секретарь Совета безопасности РФ в полной тишине запел натовцам «Вставай, страна огромная!». «Он исполнил только первый куплет песни, ее слова тут же синхронно переводили, и наши собеседники прекрасно все поняли», — добавил он.

По словам Денисова, этот экспромт произвел на руководство Североатлантического альянса глубокое впечатление, но мало повлиял на результаты визита. «Наши предложения так и не были всерьез восприняты, — отметил Денисов. — Нам вежливо покивали, но и только».

Процесс расширения НАТО на восток начался на Мадридском саммите в июле 1997 года, когда официальное приглашение к вхождению в Североатлантический альянс получили Венгрия, Польша и Чехия, ставшие его членами в 1999 году. В 2004 году к НАТО присоединились Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. С 1999 по 2024 год членами Североатлантического альянса стали 16 европейских государств.