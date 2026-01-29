Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал Екатерину Бивол — бывшую супругу боксера Дмитрия Бивола — виновной в возбуждении ненависти (ст.20.3.1 КоАП). Основанием для этого послужило опубликованное в соцсетях видео, на котором девушка оскорбляет казахов и кыргызов, сообщает объединенная пресс-служба питерских судов.

Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Екатерина Бивол оказалась в центре скандала в 2025 году. Издание Zakon.kz писало, что девушка 21 октября опубликовала на своей странице в Instagram* серию роликов, в которых оскорбительно высказалась о представителях разных национальностей. Позже ее страницу удалили, но видео распространились в сети. По утверждению Zakon.kz, пользователи требовали привлечь блогера к уголовной ответственности.

На ситуацию отреагировало МВД Киргизии. В ведомстве высказывания экс-жены российского боксера назвали «недопустимыми», а также «противоречащими принципам межнационального уважения и толерантности».

«Вне зависимости от места проживания, каждый человек обязан соблюдать нормы морали и права, не допускать разжигания вражды и розни. В настоящее время данный факт зарегистрирован, назначены соответствующие экспертизы», — пояснили в МВД.

Спустя несколько дней, 25 октября, главное управление МВД Бишкека возбудило против Бивол уголовное дело по ст. 330 УК Киргизии («Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Следствие установило, что россиянка допустила оскорбительные высказывания в адрес кыргызского народа, используя для этого «уровень публичной узнаваемости и влияние в медиапространстве».

Бивол заочно предъявили обвинение, избрав для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. По вменяемой статье девушке может грозить от пяти до семи лет лишения свободы. Кроме того, МВД Киргизии объявило ее в розыск.

В разговоре с «Mash на спорте» Бивол заявляла, что проконсультировалась со своим юристом. Также она говорила СМИ, что действие законов Киргизии на нее не распространяется, поскольку она россиянка.

«Займутся ли этим наши органы — большой вопрос. А в Кыргызстане я не живу, я живу в России и подчиняюсь только российским законам», — подчеркивала она.

Кроме того, экс-жена российского боксера заявила что после скандала на нее обрушилась травля. По мнению Бивол, оскорбления в ее адрес тянут «на реальную травлю коллективную», из-за которой у кыргызов якобы «могут быть проблемы» в России.

«Да, я вас оскорбила, я сказала, что мне жаль, что я задела всех, я имела в виду не всех, но это не межнациональная рознь, потому что я не призывала к никаким действиям <…> В принципе, и так вы уже наговорили на реальную травлю коллективную — это может дойти до того, что здесь в России у киргизов будут проблемы. Потому что травить так россиянку на протяжении двух с половиной лет, а это все зафиксировано. И даже есть уже заявление в полицию. И будет еще одно. Вы что-то на себя много берете, если честно. И я не в вашей стране, я у себя здесь», — утверждала она.

Позже Казахстан заочно арестовал и объявил в розыск Бивол по тем же обвинениям, что и Киргизия. В казахском МВД утверждали, что находятся на связи с российскими полицейскими. В случае задержания Бивол, МВД будет проинформировано через российскую Генеральную прокуратуру, после чего «будут решаться вопросы экстрадиции», отмечал замминистра ведомства.

В декабре суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена