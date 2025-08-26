Удары Вооруженных сил Украины по обеспечивающему Венгрию российскими углеводородами нефтепроводу «Дружба» были одобрены ЕС. Об этом заявил в разговоре с «Инфо24» бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Брюссель в курсе этой ситуации, так как именно ЕС дал добро на такие удары. Обратите внимание, что Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по «Дружбе» из-за атак ВСУ, но власти ЕС не отреагировали, как будто ничего не произошло», — сказал он.

По словам Матвийчука, руководству Венгрии и Словакии не стоит полагаться на поддержку Евросоюза в решении этой проблемы. Эксперт отметил, что представители этих стран будут использовать дипломатические методы, так как не смогут ответить Украине военным путем.

«Я думаю, что в качестве ответной меры Словакия и Венгрия продолжат блокировать заявки Украины на вступление в Евросоюз и НАТО», — пояснил Матвийчук.

Он также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Киев всегда поддерживал дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии.

«Если перевести с клоунского, на котором говорит Зеленский, на нормальный язык, то его высказывание прозвучит следующим образом: я буду бить по нефтепроводу «Дружба» для того, чтобы было плохо Венгрии и Словакии», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, украинский лидер испытывает раздражение из-за позиции, которую заняло руководство этих стран по отношению к России. В то же время, отметил Матвийчук, Зеленский понимает, что Будапешт и Братислава «ничего не сделают Украине» ввиду «некоторой зависимости» от нее.

«Они поставляют электроэнергию на Украину, за которую им платит Брюссель. Это серьезный источник дохода для этих двух государств, поэтому они вынуждены терпеть выходки Зеленского», — пояснил он.

Ранее правящая партия Венгрии «Фидес» опубликовала в соцсетях обращение президента США Дональда Трампа к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, в котором американский лидер назвал того своим «большим другом» и заявил, что «очень зол» из-за удара, нанесенного ВСУ по нефтепроводу «Дружба».