Нынешняя риторика российских властей позволяет сделать вывод, что прямого запрета на использование VPN на территории страны не будет. Об этом в интервью RTVI рассказал IT-эксперт, главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Применение VPN-сервисов, скорее всего, не запретят, но максимально осложнят жизнь его пользователям, — пояснил эксперт. — Будут за это наказывать и придумывать новые репрессивные законы в этой сфере».

В качестве примера Муртазин привел ситуацию с инстаграмом*, который с марта 2022 года заблокирован на территории Российской Федерации, но его использование никак не карается. Но теперь в отношении него правила ужесточаются — например, с 1 сентября 2025 года в инстаграме* нельзя размещать рекламу.

Эксперт считает, что подобная неопределенность и расплывчатость в нормативно-правовой базе в сфере IT создает негативный фон для бизнеса и рядовых пользователей. «Нельзя жить и работать в условиях, когда можно и так, и сяк», — добавил Муртазин.

По его мнению, власти должны создать четкие и понятные для всех правила игры.

«Они вроде как принимаются на законодательном уровне, а дальше жесткость этих законов смягчается необязательностью их исполнения, как это издавна было в России», — резюмировал эксперт.

Муртазин пояснил, что сейчас технологии продолжают развиваться, но наше государство за ними не успевает.

«Сейчас оно в этом вопросе заняло самую невыгодную и проигрышную позицию, продолжая тратить огромные деньги в бесплодной борьбе на то, чтобы решить проблему, которая так не решается никем в мире, включая Китай», — заключил собеседник RTVI.

Закон о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, был принят Госдумой 25 марта и вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Его действие также распространяется на заблокированные ресурсы и площадки тех организаций (в том числе общественных или религиозных), которые по решению суда были ликвидированы или запрещены.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности