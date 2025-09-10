В последнее время в России постоянно что-то запрещают и ограничивают. В полной мере это касается и сферы интернета. Чем опасны блокировки и ограничения иностранных сервисов, будут ли в России запрещать VPN и сможет ли наша страна развивать интернет по китайскому образцу, RTVI рассказывает IT-эксперт, главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Ватсап небезопасен»

Как вы считаете, почему за иностранные мессенджеры взялись только сейчас? Например, ватсап не заблокировали в марте 2022 года, как фейсбук* и инстраграм*, хотя он тоже принадлежит компании МЕТA**?

Я могу только догадываться, по какой причине в 2022 году у нас не произошла блокировка ватсапа. Скорее всего, из-за того, что этот мессенджер в России очень популярен, в том числе среди пожилых людей. Видимо, тогда власти посчитали, что такой шаг создаст ненужное социальное напряжение.

Но, с другой стороны, мы знаем, что использование ватсапа на СВО ведет к весьма печальным последствиям. На линии боевого соприкосновения им практически никто не пользуется, потому что в этом случае сразу начинаются прилеты. Ватсап небезопасен в прямом смысле этого слова. На мой взгляд, как только такое стало происходить, то его нужно было сразу блокировать, чтобы минимизировать весь ущерб от использования в зоне СВО, особенно что касается гибели людей.

Связаны ли между собой блокировки звонков в иностранных мессенджерах, которые начались в августе 2025 года, с одновременным активным продвижением отечественного мессенджера Max?

Годом ранее, в августе 2024 года, у нас произошла блокировка ютуба, которая никак не афишировалась. Сначала некоторые депутаты заявили о начале его блокировки, потом они взяли свои слова обратно и стали рассказывать о деградации серверов ютуба в России.

Как бы то ни было, в августе 2024 года в нашей стране на практике обкатали фактическую блокировку большого и популярного интернет-сервиса. Как тогда, так и сейчас, ютуб — это крупнейшая социальная сеть в России, несмотря ни на какие блокировки. Тем не менее эта мера дала ощутимый прирост трафика для российских видеохостингов. Я подчеркиваю — именно видеохостингов, а не социальных сетей, как ютуб.

Их экономика теперь меняется в лучшую сторону, хотя все равно остается в негативной зоне. К сожалению, эти видеохостинги еще не зарабатывают деньги.

Поэтому, как я думаю, для продвижения Max применили ровно такой же прием, гарантирующий рост числа пользователей.

К тому же людей туда загоняют принудительно. Это относится, например, к учебным заведениям — к педагогам, учащимся и их родителям. Насколько приток в Max будет постоянным, это открытый вопрос, но я думаю, что этот мессенджер наберет определенное число миллионов активных пользователей просто в силу того, что для некоторых профессий альтернативы не будет.

«Это де-факто общемировая практика»

То есть для пользования Max людям придется покупать вторые смартфоны?

Я не знаю, почему надо покупать второй смартфон для использования Max, если человек переживает о своих персональных данных или о чем-то еще. Max точно такое же приложение, как и большинство других на смартфоне. К сожалению, люди не понимают, что любая компания — организатор распространения информации в России — в любом случае передает все данные про своих пользователей.

И ровно то же самое происходит с ватсапом в США и с WeChat в Китае, то есть это де-факто общемировая практика, а не какая-то особенная выдумка России. Другое дело, как это осуществляется — публично или нет. Поэтому нет никакого толка создавать из Max какое-то приложение для слежки, так как государство в любом случае имеет доступ ко всему содержимому вашего телефона.

В том числе к частной переписке?

Вообще ко всему. Это не касается телеграма и ватсапа, потому что они не российские приложения. Но все российские сервисы обязаны по закону передавать любые данные. Причем сам сервис не видит, что именно государство у него автоматически забирает. Это фактически второй канал, который сервисом никак не контролируется. Никто не знает, что именно государство посмотрело и к кому оно проявило интерес — и на самом деле это правильно. До сегодняшнего дня из этого канала не было утечек данных, то есть по сути система работает более или менее успешно.

Параметры этой системы вытекают из реальной жизни. Ее строительство началось после цветных революций и событий «арабской весны». Почему? Есть соответствующие политтехнологии, когда через социальные сети и мессенджеры координируют усилия по организации массовых беспорядков, когда людей заводят для выхода на улицу и провоцирования погромов.

В нашей стране такого рода координация действий со стороны внешних и враждебных к нам сил фиксировалась неоднократно. Сегодня у нас пытаются обуздать и контролировать эту проблему, но тут нет хороших решений. Одно из них подразумевает, что когда в соцсетях и мессенджерах возникает массовая волна одинаковых сообщений вроде «выходи такого-то числа туда-то и делай то-то», то такое надо срочно купировать. У нас в стране научились это делать в том или ином виде, но это подразумевает, что все коммуникации должны быть так иначе подконтрольны государству.

«Новое качество жизни и экономики»

Вы упомянули про так называемое замедление ютуба в августе 2024 года. Насколько эта операция была успешной для наших властей? Произошел ли исход большинства пользователей ютуба на отечественные платформы?

Нет — к счастью или к сожалению. У нашей власти часто бывают разнонаправленные движения, когда она выступает за все хорошее, но стоящие перед ней задачи зачастую решает очень странным образом. Чтобы понять ситуацию, произошедшую с ютубом после его замедления, надо отмотать назад всю предысторию вопроса.

Россия — одно из первых цифровых государств, и оно инвестировало в цифру и в цифровую защиту очень много средств.

И когда кто-то хочет узнать про наши успехи, можно привести в пример «Госуслуги» или МФЦ. «Госуслугами» сегодня пользуется подавляющие большинство жителей нашей страны, которых никто в этот сервис метлой не загонял, хотя была реклама и продвижение на государственном уровне.

Люди сами поняли, что это удобно, просто и понятно. «Госуслуги» дали нам новое качество жизни и новое качество экономики. Государство всегда понимало, что этот цифровой сервис надо максимально защищать. Потому что если кто-то станет атаковать «Госуслуги», то вроде бы ничего совсем критичного не случится, но люди потеряют много времени и нервов, а экономика от этого тоже пострадает.

Что такое ютуб? Это не только развлекательный контент, но это еще и огромная библиотека, в которой есть много всего разного — и плохого в ней сильно меньше, чем хорошего. Для многих людей это и развлечение, и обучение, и возможность общаться с другими людьми по всему миру, и много чего другого. И альтернатив ему нет. То есть надо понимать, что ютуб — это социальная сеть, которая развита во всем мире, и в этом ее прелесть.

«Борьба с мошенниками сейчас неэффективна»

Ютуб иногда называют русским народным телевизором.

Это действительно такое квазителевидение, потому что сейчас традиционное телевидение у нас в стране потеряло свои охватные метрики, а многие его зрители ушли в интернет. И ютуб в этом плане в России получил очень широкое распространение.

После замедления, а на самом деле фактической блокировки ютуба в России, с ним произошла очень смешная ситуация. Наши граждане решили продолжать им пользоваться несмотря ни на что и стали ставить себе VPN. В Play Store, фирменном приложении от Google на Android, в десятке самых популярных бесплатных приложений значительная часть — это бесплатные VPN-клиенты.

В итоге получилось, что мы долго строили цифровое государство и пытались осуществлять защиту данных наших пользователей, а теперь их выкинули за защитный периметр на мороз, в лес, где волки. Когда россияне пользуются этими бесплатными VPN-сервисами, те их данные агрегируют и продают мошенникам, которые от этого становятся более эффективными.

В результате та большая работа против мошенников, которую сейчас активизировало государство, просто неэффективна.

Сейчас в России принимаются жесточайшие репрессивные законы в этой сфере, чтобы хоть как-то сбить эту колоссальную волну интернет-мошенничества. По словам заместителя председателя Сбербанка Станислава Кузнецова, в 2024 году россияне потеряли из-за мошенников (в том числе телефонных) около 240 миллиардов рублей. В 2025 году, по его прогнозам, потери будут уже 340-350 миллиардов рублей.

Тот же Max изначально позиционировался как самый безопасный мессенджер, где не будет никаких мошенников. Но уже сейчас они абсолютно легко обходят все его защитные контуры, потому что этот мессенджер так спроектирован. И теперь появилось немало его пользователей, ставших жертвами мошенников. В результате сегодня за счет того, что VPN использует каждый второй пользователь интернета в России, а из этого количества половина его вообще никогда не отключает, государство на ровном месте создало проблемы для защиты данных людей, дало большой подарок мошенникам и, что самое главное, еще и усложнило жизнь нашему телекому.

«Все это придется выкинуть на помойку»

Каким образом?

Потому что Роскомнадзор теперь постоянно должен что-то блокировать, вести соответствующие реестры, бороться с VPN-клиентами и так далее. Это огромная работа, которая стоит миллиарды рублей, а у государства их просто нет. Более того, с появлением налога на рекламу мы еще и ухудшили для себя рынок. Мы платим 3% Роскомнадзору за рекламу, причем в цепочке платят, как правило, и площадка, где размещается реклама, и агентство, которое ее размещает. Но это сказывается на стоимости товаров, то есть в конечном итоге за все платит потребитель.

Если говорить образно, то это такая попытка взять дырявую ложку и вычерпать ею море. Но так не получится. Все защитные контуры, которые сегодня есть, через 1,5−2 года исчезнут, потому что появится новое поколение интернет-технологий, созданное для обхода блокировок в Китае, (именно там, а не в России).

И тогда все это дорогостоящее оборудование придется выкинуть на помойку и решать, во что еще инвестировать сотни миллиардов рублей.

Я хочу подчеркнуть, что ютуб появился за несколько месяцев до рутуба. За почти два десятка лет в рутуб были вложены огромные деньги, но из этого ничего не получилось и не состоялось. Даже при блокировке прямого конкурента мы видим, что с показателями там все нерадостно. Да, менеджмент рутуба отчитывается о росте аудитории и о каких-то других достижениях. Но на самом деле реальных и очевидных успехов там с точки зрения возврата инвестиций до сих пор нет. Более того, из рутуба строят видеохостинг, то есть место для хранения видеофайлов, а не социальную сеть — и это проблема.

Мог бы рутуб на заре своего существования, когда его основали молодые предприниматели из Орла, стать в нашей стране таким же успешным конкурентом ютуба, как это случилось у «Яндекса» с Google?

Нет, рутуб изначально был копией ютуба. Более того, рунет абсолютно другой, чем остальной мировой интернет — чтобы в нем быть успешным, нужна большая господдержка. Но тут даже финансирование от Газпрома не помогло.

«Нужны четкие правила игры»

Как вы считаете, могут ли в России запретить пользование VPN- сервисами, и как в таком случае быть большинству россиян, которые их применяют?

Судя по той риторике, которую сейчас мы слышим, запрета не будет. Вот эта двойственность у нас проявляется во всем, и для рынка это очень плохо, потому что нужны четкие и понятные решения. Либо да, либо нет, а не вот это все. Нельзя жить и работать в условиях, когда можно и так, и сяк.

Это как с инстаграмом*, который заблокировали, и с 1 сентября 2025 года в нем нельзя размещать рекламу, но если им пользуются, то вроде и ничего страшного. Нужны четкие правила игры, но они вроде как принимаются на законодательном уровне, а дальше жесткость этих законов смягчается необязательностью их исполнения, как это издавна было в России.

Так что применение VPN-сервисов, скорее всего, не запретят, но максимально осложнят жизнь его пользователям — будут за это наказывать и придумывать новые репрессивные законы в этой сфере.

Но я повторю, что нельзя дырявой ложкой вычерпать море. Технологии продолжают развиваться, и наше государство за ними никак не успевает. Сейчас оно в этом вопросе заняло самую невыгодную и проигрышную позицию, продолжая тратить огромные деньги в бесплодной борьбе на то, чтобы решить проблему, которая так не решается никем в мире, включая Китай.

Вот про Китай следующий вопрос. Часто приходится встречаться с суждением, что сейчас Россия пытается повторить китайскую модель развития интернета.

Это очень поверхностное суждение. Возможно, кто-то из чиновников о таком и мечтает, хотя я об этом не слышал. Но надо четко понимать, что по объективным характеристикам мы как страна и как экономика никак не можем соревноваться с Китаем. Для того, чтобы повторить опыт Китая, нам нужно войти в тройку крупнейших экономик мира и инвестировать в эту сферу примерно 2% ВВП.

У нас таких денег нет даже рядом. Мы не можем ни то что 2%, мы и полпроцента ВВП в развитие интернета инвестировать не можем. Поэтому говорить об этом совершенно невозможно. Нет оборудования, нет вообще ничего, но и это не главное.

Большая проблема сегодняшней России состоит в том, что у нас многие законы принимаются без должной технической экспертизы и обсуждения с соответствующими профессиональными сообществами. Например, так называемый закон Яровой был сильно модифицирован по сравнению с тем, что предлагалось изначально. Я об этом знаю не понаслышке, потому что в свое время сам участвовал в его обсуждении.

«Всем все запрещают»

Сейчас уже новые законы в этой сфере принимают.

У нас стало популярным сейчас всем все запрещать. То есть взрослым людям пытаются запретить делать какие-то вещи. Вступившие с 1 сентября 2025 года поправки в законодательство о противодействии экстремизму очень репрессивны по отношению к любому жителю страны. Их логика состоит в том, что если даже случайно человек столкнется с каким-либо экстремистским материалом, то он моментально сам станет экстремистом и враждебным по отношению к нашему обществу человеком.

Откуда проистекает эта логика, мне совершенно непонятно. Это же не какой-то вирус, который моментально заражает или перепрограммирует человека. Но тут мы имеем дело с самой настоящей презумпцией виновности и, как верно сказал один из наших депутатов, наказанием за мыслепреступления. Человек ничего не сделал, он может даже не знать, что увидел экстремистский материал, но в любом случае будет в этом виноват.

И это абсолютно неправильно. Я понимаю, что наша страна сейчас не может позволить себе быть слабой. Но смотря что понимать под силой и слабостью. Многие люди во власти воспринимают силу как возможность запретить своим согражданам все что угодно.

На мой взгляд, в реальности сила заключается в другом — чтобы дать людям правильные жизненные установки, и тогда никакая враждебная информация их никак не испортит. Ведь никто из нормальных людей, проходя по улице мимо мусорного бака, не станет из него питаться. Но почему-то считается, что информация — это нечто другое, а содержимое всяких информационных помоек россияне будут с удовольствием потреблять. Но это же не так.

«Мы пришли на бой, который давно закончился»

Исходя из всего вышесказанного, как вы думаете, сможет ли наш новый отечественный мессенджер Max стать такой же массовой многофункциональной платформой, как китайский WeChat? Или для него такой цели не ставится?

Не сможет, хотя такую цель для него ставят и публично обсуждают. Но сейчас другое время, когда существуют иные возможности. Если бы я создавал сегодня что-то новое, то не делал бы мессенджер, потому что это уже устаревшая история. Но мы пришли на бой, который закончился даже не вчера, а несколько лет назад. Сейчас нужно создавать системы нового поколения. А у нас зачастую просто нет понимания, что это может быть.

Например, телеграм де-факто возник в России. Павел Дуров, выходец из ВК, создал систему нового поколения, отталкиваясь от прошлого. Почему тикток победил инстаграм*? Потому что это тоже система нового поколения, к созданию которой китайцы подошли очень изобретательно.

Мы же сейчас строим то, что уже скоро будет умирать само по себе, потому что оно не будет популярным.

Значит, нам придется запрещать западные или китайские продукты и делать их клоны. Но это никогда не будет успешным, потому что в рамках одной страны уже нет места для таких продуктов — нам надо работать на весь мир.

Президент Путин недавно сказал, что будущее за цифровизацией и искусственным интеллектом. Но не нанесет ли нынешняя непродуманная политика в области интернета непоправимый вред строительству цифровой экономики, о чем у нас в последнее время так часто говорят с высоких трибун?

Конечно. Текущая политика в этой сфере серьезно ограничивает наши возможности и, что самое главное, выдавливает потенциально интересные компании разработчиков из России. После блокировки звонков через иностранные мессенджеры, а до этого замедления ютуба, очень многие квалифицированные специалисты стали думать, чтобы уехать куда-то, несмотря на то, что сегодня в России им платят большие деньги.

Почему так получается? Потому что люди понимают, что чем дальше, тем ситуация внутри России по многим направлениям будет продолжать ухудшаться, а для них это означает потерю всяких перспектив. Они строят свою карьеру на года — 10, 15 или 20 лет. А сейчас у многих людей в IT-индустрии и в телекоме негативные ожидания насчет будущего развития России.

Наша страна сегодня пока еще имеет очень хороший задел в области искусственного интеллекта, за которым будущее всего человечества.

В России есть электричество, дата-центры, квалифицированные разработчики и очищенные датасеты — наборы данных с минимумом ошибок, пропусков и дубликатов. Проблема у нас сейчас только в одном. Нынешние тенденции в законодательстве с каждым днем и с каждым новым запретом очень сильно закрывают окно возможностей для разработки новых и уникальных продуктов мирового уровня.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности