Турция может оказаться среди стран, которые готовы взять на себя обеспечение безопасности Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита в Вашингтоне, пишет TRT Global.

Наряду с европейцами Турция входит в число стран, готовых направить своих военных на Украину, если будет достигнуто мирное соглашение, утверждает Макрон. Французский глава уточнил, что вооруженные силы этих государств не будут развернуты на возможной линии соприкосновения, но «будут отвечать за безопасность в воздухе, на море и суше».

Турецкие официальные лица этот вопрос до сих пор не комментировали. Однако республика действительно могла бы сыграть ключевую роль в процессе мирного урегулирования, рассказал RTVI турецкий политолог Керим Хас.

«Думаю, турецкий президент хочет стать участником этих гарантий вместе с остальными странами. В первую очередь, речь может пойти о совместном производстве вооружения или, скажем, обучении украинских военных. На самом деле этот процесс уже идет», — рассказал Хас RTVI.

По мнению Хаса, Анкара также не оставит попыток приблизить Украину к интеграции в НАТО. Хотя президент США Дональд Трамп уже не раз говорил, что Киеву «надо забыть о вступлении в альянс».

«Турция точно захочет стать участницей этого процесса [урегулирования], потому что, на мой взгляд, нельзя оставаться в стороне», — заключил турецкий эксперт.

20 августа президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации Anadolu Ajansı, они обсудили итоги саммита на Аляске, торговую повестку и двусторонние отношения между странами. В Кремле уточнили, что «с российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле».