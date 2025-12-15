США или Китай могут применить ядерное оружие против военных кораблей в Тихом океане в сценарии возможной американо-китайской войны. Такое мнение в беседе с RTVI выразил израильский военный историк, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Дани Орбах.

Эксперт допустил, что стороны потенциального военного конфликта столкнутся с «очень большим соблазном» ударить ядерным оружием по авианосцам в Тихом океане.

«С точки зрения международного права это будет совершенно законно, потому что каждый, кто находится на авианосце, является законной военной целью. Никакого сопутствующего ущерба не будет, это ведь происходит посреди Тихого океана», — сказал Дани Орбах.

Историк опасается, что подобный шаг может стать промежуточной ступенью между полномасштабной ядерной войной и полным отказом от его применения.

«А это откроет путь к разрушению табу на применение ядерного оружия. Я действительно этого боюсь», — подчеркнул собеседник RTVI.

Ранее в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI) предупредили о приближении ядерного кризиса на фоне эскалации новой гонки вооружений. По оценкам аналитиков, Китай — третья в мире ядерная держава после России и США — демонстрирует самый быстрый рост военного потенциала.

По данным SIPRI, КНР продолжает наращивание и своего ядерного потенциала. При сохранении текущих темпов к 2035 году китайский ядерный арсенал может вырасти до 1500 боеголовок.

Кроме того, согласно прогнозам экспертов, к концу текущего десятилетия Китай может сравняться с Россией и США по количеству межконтинентальных баллистических ракет.