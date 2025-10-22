Вооруженные силы Украины продолжат атаки на российские регионы, в которых хуже всего развиты системы противовоздушной обороны, сообщил военный эксперт и историк Юрий Кнутов. В разговоре в NEWS.ru он уточнил, что необходимо внедрять местные системы ПВО, чтобы снизить риски серьезных последствий атак.

По словам эксперта, сейчас ВСУ ударяет по нефтеперерабатывающим предприятиям и топливно-энергетическому комплексу. Кнутов допустил, что целью атаки в Дагестане было именно такое предприятие. Он предположил, что Киев и впредь продолжит бить по регионам со слабыми системами ПВО.

Украинская разведка, по его словам, пользуется данными с американских спутников. Кнутов утверждает, что полученные данные позволяют Киеву оперативно находить наиболее уязвимые территории и объекты инфраструктуры.

«Подобного рода атаки, к сожалению, будут. Помочь защититься от таких ударов может только местная противовоздушная оборона, которую надо создавать, как в годы Великой Отечественной войны», — заключил военный эксперт.

Утром 22 октября глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил, что БПЛА атаковали предприятие в регионе. По данным телеграм-канала Baza, беспилотники ударили по производственному предприятию и недостроенному торговому центру в Махачкале.

Позже в Минобороны уточнили, что всего над территорией Дагестана уничтожили восемь БПЛА. В промежуток с 7:00 до 11:00 еще три беспилотника сбили над черноморской акваторией и два — над Крымом.

14 октября власти Дагестана ввели запрет на публикацию информации и фотографий об ударах дронов ВСУ в открытом доступе. Глава республики Меликов уточнил, что нововведения касаются в том числе работы ПВО и критически важной инфраструктуры региона — ими также нельзя делиться.

Пресс-служба правительства региона позже сообщила, что деятельность органов публичной власти и их информация под запрет не попадут.

О массированной атаке БПЛА рассказал в телеграм-канале и глава Мордовии Артем Здунов. Он сообщил, что одно из предприятий получило повреждения. При этом губернатор не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.