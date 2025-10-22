Беспилотники атаковали одно из предприятий Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, информация о разрушениях уточняется.

«Сегодня на территории Дагестана была совершена атака вражеских беспилотников. Их целью стало одно из предприятий республики», — говорится в сообщении главы региона.

Меликов отметил, что сведений о жертвах и пострадавших в настоящее время нет, на месте ЧП работают ответственные службы.

«Принимаются все необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — подчеркнул он.

В Дагестане введен режим беспилотной опасности. Меликов призвал соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц. Он также напомнил, что в республике действует запрет на публикацию информации о терактах, ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны и важной инфраструктуры.

Baza пишет, что беспилотники атаковали производственное предприятие и здание строящегося торгового центра в Махачкале.

В аэропорту Махачкалы также временно ограничены прием и отправление рейсов. Такие же меры были введены в ночь на 22 октября в Краснодаре, Пензе, Пскове, Грозном, Владикавказе, Калуге и Ярославле.

14 октября в Дагестане ввели запрет на публикацию данных об ударах беспилотников ВСУ. Также нельзя делиться в интернете информацией о местах расположения систем ПВО и критически важной инфраструктуры. При этом, как сообщали в пресс-службе регионального правительства, запреты не распространяются на деятельность органов публичной российской власти и на официальную информацию, которую они размещают в СМИ и в интернете.

По данным Минобороны, в ночь на среду средства ПВО сбили над Россией 33 украинских беспилотника. Больше всего БПЛА было уничтожено на Брянской областью — 8 дронов, по четыре сбили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью, по три — в Крыму, Ростовской и Псковской областях, а также над акваторией Черного моря.