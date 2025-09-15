Технический сбой в работе спутникового интернета Starlink может стать критичным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, Starlink — один из ключевых факторов, который позволяет украинской армии оказывать сопротивление российским бойцам. Даже непродолжительные отключения спутникового интернета ставят под угрозу боеспособность противника, утверждает Дандыкин.

«Starlink — это одна из основных составляющих управления ВСУ. Все эти спутниковые данные, связь — это критично важно. Это прямое влияние на управление беспилотниками, подразделениями», — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что у ВСУ много станций Starlink, за которыми российская армия «охотится».

«Есть, конечно, и дублирующая связь, но именно Starlink — основной. Этот вид связи позволяет быстро решать боевые задачи по корректировке позиций. Так что технические сбои здесь — это серьезно», — заключил Дандыкин.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в разговоре с ТАСС согласился, что сбой в работе Starlink может повлиять на управляемость украинскими войсками. В частности, будут ограничены возможности применения некоторых дронов и безэкипажных катеров.

«Сегодняшний сбой в работе системы Starlink имел место не только у абонентов на Украине. Он носил глобальный характер. Так что нет поводов говорить о том, что это какие-то политически обусловленные отключения. Ну, и сегодняшний сбой не первый и не последний — техника иногда ломается», — подчеркнул собеседник агентства.

Утром 15 сентября командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр сообщил, что терминалы Starlink не работают по всей линии фронта на Украине. В 8:02 он уточнил, что связь постепенно восстанавливается. «Повторился глобальный сбой на SpaceX», — написал он в своем телеграм-канале.

Согласно отчету сервиса Downdetector, на проблемы в работе спутниковой связи также пожаловались жители США, Канады, нескольких стран Европы и Азии.