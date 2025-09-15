По всей линии фронта на Украине наблюдается не работают терминалы Starlink, сообщил в телеграм-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

«Снова лег Starlink вдоль всего фронта», — говорится в его сообщении. По словам Бровди, причиной проблем стал глобальный сбой систем SpaceX.

Позже командующий Силами беспилотных систем обновил информацию и сообщил, что к 8:00 работа системы начала постепенно восстанавливаться.

По данным Downdetector, со сбоями в работе спутниковой системы связи Starlink столкнулись пользователи в нескольких странах Европы и Азии, а также в США и Канаде.

Большинство жалоб (60%) связаны с проблемами в работе интернета, 39% пользователей заявили о полном отключении связи, а 1% жалуются на подключение к Cети.

В компании SpaceX сообщили, что разбираются в проблеме.