Даже если России поступит официальное предложение от президента США Дональда Трампа вернуться в «большую восьмерку», Москва вряд ли будет в этом заинтересована. Такое мнение в беседе с RTVI высказал эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

«Предложение вернуть Россию в «Группу восьми» говорит и об отношении американского президента к этой группе, и о его оценке изменения геополитической обстановки», — отметил Андрей Кортунов.

Эксперт напомнил, что G8, а до этого G7 — это группа стран, объединенных общими ценностями. Когда Москву туда принимали в конце 1990-х годов, «исходили из того, что Россия движется, — пусть не всегда последовательно и не так быстро, как хотелось бы, — в направлении либерально-демократической системы западного типа».

«А когда стало ясно, что Россия развивается в другом направлении, то вопрос об участии в этой группе, естественно, отпал. Наверное, даже если бы не было кризиса, связанного с Крымом, в 2014 году, Россия так или иначе бы выпала из G8», — считает Кортунов.

При этом предложение о вхождении в G7 не поступало, к примеру, Индии, хотя она воспринимается как «самая большая демократия мира». Эксперт предположил, что даже Индия, видимо, «не дотягивает» до западных стандартов либерально-демократического общества.

«Я думаю, что этот вопрос (о возвращении России в G8. — Прим. RTVI) едва ли встанет на повестке дня. Наверное, Россия не продемонстрирует своей заинтересованности в том, чтобы войти в эту группу. Ну и даже если Трамп официально выступит с таким предложением, то внутри «семерки» будет очень последовательная и жесткая оппозиция», — полагает собеседник RTVI.

По словам Андрея Кортунова, для Трампа многосторонние форматы, включая G7 и G20, — не главные механизмы продвижения интересов США. Главные — это двусторонние переговоры.

«Именно в этом направлении осуществляются сейчас основные усилия администрации и в вопросах тарифов, и в вопросах миротворчества, и по другим важным направлениям американской внешней политики», — заключил эксперт.

20 ноября украинская сторона опубликовала мирный план по Украине из 28 пунктов, предложенный Вашингтоном. СМИ сообщали, что документ разрабатывался совместно с Москвой. Один из пунктов соглашения предполагает, что Россия вернется в «большую восьмерку».

23 ноября британские СМИ опубликовали европейский «контрплан», который разработали Великобритания, Франция и Германия. Также в воскресенье в Женеве прошли консультации американской и украинской делегаций, а также «евротройки» по мирному урегулированию. По итогам переговоров стало известно, что появилась «улучшенная версия» мирного плана.