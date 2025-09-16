Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь резко раскритиковал премьер-министра Израиля, заявив о его идеологическом сходстве с Адольфом Гитлером. По словам Эрдогана, Биньямин Нетаньяху, как и фюрер нацистской Германии, не способен осознать неминуемость своего поражения, и его ждет такая же участь.

Поводом для таких заявлений стали дейттвия израильской армии в секторе Газа, а также удар по резиденции в Дохе, где находились представители ХАМАС. Турецкий президент расценил это как вызов всей международной системе и выразил солидарность с Катаром и палестинцами.

«Устав ООН провозглашает территориальную целостность государств, суверенное равенство и недопустимость насильственного изменения их границ. Следовательно, сценарии, созданные на основе концепции «земли обетованной», юридически недействительны и лишены легитимности», — сказал турецкий лидер.

Это не первое подобное сравнение: ранее Эрдоган уже заявлял, что израильский премьер «превзошел Гитлера». Резкая риторика прозвучала на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Несмотря на опасения за стабильность в регионе, Эрдоган заверил, что Турция сохраняет бдительность.

Израиль в ночь на 16 сентября начал наземную операцию в Газе с целью окончательного уничтожения боевиков движения ХАМАС. Издание Axios написало, что США не стали останавливать израильские власти, но возложили всю ответственность на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.