Израильские военнослужащие в ночь на 16 сентября начали наземную операцию в Газе с целью искоренить палестинское движение ХАМАС, пишет Axios со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что американская сторона не стала останавливать Израиль. У Белого дома одно условие, что вся ответственность ляжет на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Это не война [президента США Дональда] Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху. — Прим.ред.), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», — сказал источник.

Перед наступлением израильская армия усилила авиаудары и призвала жителей города эвакуироваться на юг, в гуманитарные зоны.

Axios отмечает, что высшие должностные лица службы безопасности Израиля, в том числе начальник Генштаба и главы Моссада, советовали Нетаньяху не начинать операцию.

Глава кабмина Израиля за несколько часов до начала операции встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Последний заявил о поддержке его действий администрацией Трампа, но с условием, что она будет реализована быстро, добавило издание.

Ynet позже писала, что в результате ударов ЦАХАЛ по Газа жители массово эвакуируются из атакуемых районов. По информации издания, Израиль нанес 37 ударов за 20 минут, в том числе с вертолетов, а также использовал дроны и артиллерию.

В начале августа израильские и западные СМИ писали о том, что правительство готовится утвердить «план полной поэтапной оккупации сектора Газа». К утру 8 августа в канцелярии главы правительства объявили, что военно-политический кабмин «одобрил предложение премьер-министра о разгроме ХАМАС» и «большинством голосов принял пять принципов завершения войны»: разоружение ХАМАС; возвращение всех заложников, и живых, и погибших; демилитаризация сектора Газа; израильский контроль безопасности в секторе Газа; формирование альтернативного гражданского управления, не связанного ни с ХАМАС, ни с Палестинской национальной администрацией.

При этом израильской армии предписано «подготовится к установлению контроля над городом Газа одновременно обеспечивая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий».