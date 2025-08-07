Вечером 7 августа, в 18.00, в Иерусалиме состоится заседание военно-политического кабинета Израиля во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Как ожидается, правительство рассмотрит стратегию расширения военной операции против ХАМАС в Газе, и сам премьер продвигает план полного захвата сектора. Однако этому противится руководство ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Подробности — в материале RTVI.

Из чего может состоять план Нетаньяху

Как поясняет The Times of Israel, цель — «установить контроль ЦАХАЛ над большей частью сектора Газа, расформировать ХАМАС и оказать на него давление с целью вернуть заложников после того, как в прошлом месяце сорвались переговоры сделке». Другими словами — надавить на ХАМАС, максимально повысив ставки.

Израильские СМИ полны утечек о том, что именно подразумевает «поэтапный план по захвату обширных новых территорий сектора Газа».

Сообщается, что изначальный проект Нетаньяху нацелен на захват города Газа на севере сектора. Одновременно будут расширены центры распределения гуманитарной помощи в координации с Соединенными Штатами.

Так, посол США в Израиле Майк Хакаби сообщил порталу Bloomberg News в среду, что планируется как можно скорее открыть еще 12 пунктов оказания помощи в дополнение к четырем, которые уже находятся в ведении Гуманитарного фонда Газы.

По данным телеканала Channel 12, на первом этапе Израиль направит уведомление об эвакуации жителям города Газа. Их численность оценивается в 1 миллион человек — то есть это примерно половина всех жителей сектора. Несколько недель отводится на создание гражданской инфраструктуры в центральной части сектора, включая больницы и лагеря для эвакуированных.

Затем, на втором этапе, Израиль начнет военное наступление.

По сообщениям портала Ynet, телерадиокомпании Kan и 13-го канала, военная кампания продлится от четырёх до пяти месяцев — с участием от четырёх до пяти дивизий ЦАХАЛ. Kan уточняет, что помимо города Газа на севере зону боевых действий планируется расширить на лагеря в центральной части сектора, где ЦАХАЛ пока практически не вел боев.

Ожидается, что по мере усиления боевых действий гражданское население будет и дальше вытесняться в южную часть эксклава.

Но пока это все неофициально, и неизвестно, какой из вариантов и в какой конфигурации будет одобрен.

Кто против

По данным израильских СМИ, главным противником такого плана выступает высшее армейское командование, прежде всего — начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир. Якобы он предлагал ограничиться блокадой города Газа, в окрестностях которого могут содержаться заложники.

Как сообщает The Times of Israel, «в последние дни Замир неоднократно конфликтовал с кабинетом министров из-за решения правительства расширить войну в секторе Газа, а люди в канцелярии премьер-министра предложили ему уйти в отставку, если он возражает против плана оккупации сектора».

За несколько часов до заседания глава Генштаба заявил, что разногласия являются «неотъемлемой частью истории народа Израиля и жизненно важным компонентом организационной структуры ЦАХАЛ». Также, по его словам, армия «сейчас приближается к финальной стадии» военного наступления на ХАМАС, начатого в мае.

Одновременно с заседанием у здания кнессета запланированы митинг и акция протеста Форума семей заложников — они опасаются, что из-за нажима на ХАМАС их родным грозит смерть. Сейчас в Газе удерживаются 50 заложников, причем из них только 20 человек, вероятно, остались в живых, остальные 30 — это тела убитых, которые хамасовцы не отдают родным, так что тела тоже остаются предметом торга.

Родные заложников планируют обратиться к руководству силового блока и лично к Эялю Замиру по громкой связи — с просьбой не допустить окончательной «катастрофы».

«Наши близкие столкнулись с непосредственной опасностью: одни рискуют потерять жизнь, а другие (те, кто уже мертв. — Прим.RTVI) — навсегда исчезнуть на земле Газы. Государство Израиль столкнулось с непосредственной опасностью — риском утраты наших моральных ценностей и взаимной ответственности», — говорится в заявлении Форума.

Ранее глава этой неправительственной организации, отставной израильский дипломат Даниэль Шек говорил в беседе с RTVI, что в последние месяцы их позиции особенно разошлись с правительством.

«Мы не можем завершить войну, не освободив заложников, и не можем освободить заложников, не завершив войну. Проблема в том, что израильское правительство не хочет завершать войну, а ХАМАС — освобождать заложников. Но если мы можем вести войну еще, условно, год, то у заложников этого времени просто нет», — говорил Шек.

Кто сейчас контролирует Газу

По итогам почти двух лет войны, которую Израиль объявил группировке ХАМАС в ответ на масштабный теракт 7 октября 2023 года, израильские военные так или иначе уже контролируют до 88% территории сектора — речь идет либо о территориях, на которые распространяются приказы о перемещении гражданского населения, либо о непосредственных зонах боевых действий.

Ранее в Израиле настаивали, что военные должны остаться, по меньшей мере, по периметру Газы и в Филадельфийском коридоре — на ее границе с Египтом. Также обсуждались параметры буферной зоны в так называемом коридоре Мораг — он отсекает Хан-Юнис (один из главных оплотов ХАМАС) от города Газа.

Когда Израиль ушел из Газы

По итогам Шестидневной войны — с 1967-го по 2005 год, то есть почти 60 лет, сектор находился под контролем Израиля. В рамках плана одностороннего размежевания премьера Ариэля Шарона израильтяне вывели войска из Газы и ликвидировали все свои поселения в палестинском эксклаве.

Уже на следующий год, в 2006-м, на выборах в законодательный совет Палестины победила исламистская группировка ХАМАС, а в июне 2007 года она полностью захватила власть в секторе. ФАТХ оттуда был изгнан и теперь частично контролирует только Западный берег реки Иордан, включая административную столицу Палестинской национальной администрации в Рамалле.

При этом собеседники RTVI в дипломатических и военных кругах еще в конце июля настаивали, что полная оккупация сектора не обсуждается.

«Мы не для того уходили из сектора в 2005 году, чтобы туда возвращаться», — говорили в Иерусалиме.