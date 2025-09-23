Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News призвал страны НАТО ориентироваться на турецкий подход в отношениях с Россией и Украиной. По его словам, такая стратегия может способствовать снижению напряженности и поиску решений для затянувшихся конфликтов, включая ситуацию на Украине.

«НАТО следует использовать модель, которую мы применяем как к России, так и к Украине», — заявил Эрдоган. Он отметил, что Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом и участвует в посреднических инициативах, оставаясь вовлеченной в процессы урегулирования конфликтов.

Эрдоган подчеркнул, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время.

«Я в это не очень верю. Россия и Украина понесли серьезные человеческие и финансовые потери, и пока я не вижу факторов, которые могли бы остановить конфликт в краткосрочной перспективе», — сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что европейская поддержка Украины ограничена по времени, а финансовая помощь со стороны США остается неопределенной.

В интервью глава государства уделил внимание и балансу доверия. «Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с самого начала. Это не означало плохих отношений с Владимиром Зеленским. Мы всегда старались поддерживать мирный процесс с обеими сторонами», — признался президент.

Эрдоган упомянул про экономические трудности Украины в условиях конфликта, отметив, что она не может конкурировать с Россией в экономическом плане, а также указал на рост человеческих потерь в России.