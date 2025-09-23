Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Fox News заявил, что не верит, что украинский конфликт закончится в ближайшее время.

«Я не очень верю, что это случится», — сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос, считает ли он, что столкновения скоро закончатся.

Однако, по словам Эрдогана, Европа не сможет «вечно оказывать» экономическую помощь Украине. Турецкий президент также призвал НАТО «брать пример» с Анкары в отношении с Россией и Украиной.

В интервью Эрдоган оценил свои отношения с президентом России.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — сказал президент.

Ранее Эрдоган говорил, что Анкара рассчитывает на обеспечение мира в 2025 году. Тогда президент Турции отмечал, что справедливый и устойчивый мир возможен только при равенстве обеих сторон в переговорном процессе.

Эрдоган находится в США для участия в Генассамблее ООН. На полях мероприятия он также встретится с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Эрдоган говорил, что хочет обсудить с президентом США Дональдом Трампом «жизненно важные» шаги по урегулированию на Ближнем Востоке. По словам лидера Турции, он ожидает значительного улучшения торговых отношений после своего визита в Вашингтон, который должен состояться 25 сентября. Речь идет об оборонной промышленности, президент планируют обсудить вопрос приобретения истребителей F-35.