Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство никому не позволит осквернять Священный Иерусалим «нечестивыми руками». Выступая на церемонии закладки фундамента нового комплекса Министерства иностранных дел, турецкий лидер отметил, что страна будет отстаивать справедливый мир и действовать по принципу «прав тот, кто прав, а не тот, кто силен». Об этом пишет Anadolu Ajansı.

По словам Эрдогана, никто не сможет помешать Турции поддерживать «угнетенный народ Газы, который борется за выживание под бесчеловечными атаками Израиля». Он упомянул, что страна солидарна с мусульманскими странами Ближнего Востока, от Сирии до Катара, в противостоянии израильскому давлению, а те, кто пытается «построить безопасное будущее ценой угнетения и геноцида, в конечном итоге потерпят поражение».

Эрдоган также сообщил, что Турция будет активно участвовать в дипломатических усилиях по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

«Мы верим в миропорядок, где сила основана на правде, а не на вооруженной мощи. Сегодня наша страна обладает способностью реализовывать собственную стратегию, не оглядываясь на чужое мнение», — сказал он, акцентируя внимание на независимости и решимости внешней политики Турции.

Между тем на фоне резкой риторики против Израиля Турция продолжает активно поддерживать торговлю с этой страной. Ранее турецкий политолог Керим Хас в интервью RTVI рассказал, что прямого удара со стороны Израиля по Турции ожидать маловероятно из-за членства страны в НАТО, однако возможны ограниченные спецоперации или кибератаки.

«Несмотря на жесткую риторику турецкого руководства, до сегодняшнего дня Анкара не сделала конкретных шагов против Израиля. Торговля между странами не прекращается, а наоборот растет. Более того, сын президента Турции Бурак Эрдоган ведет бизнес с Израилем», — поделился эксперт.