После недавнего удара Израиля по Катару усилились опасения, что Турция может оказаться его следующей целью. Однако эксперты считают полномасштабную атаку маловероятной, не исключая другие формы — например спецоперации, кибератаки или акции прокси-групп, выступающих под “чужим флагом”. Вероятность удара Израиля по государству-члену НАТО в разговоре с RTVI оценил турецкий политолог Керим Хас.

В начале сентября Израиль провел операцию против представителей ХАМАС в Дохе. Впервые израильские удары были нанесены по стране, которую США считают своим ключевым партнером. В Анкаре это событие восприняли как тревожный сигнал: Турция неоднократно принимала политических лидеров ХАМАС, что формально может сделать страну следующей мишенью для нападения.

Как пишет газета Milliyet, военные действия Израиля уже подорвали баланс сил в Анкаре и продемонстрировали готовность Тель-Авива действовать вне привычных рамок. Однако, как уверены эксперты, отважиться на открытую атаку против Турции, Израиль не готов из-за ее членства в НАТО и наличия одной из самых сильных армий региона.

Тем не менее, опасения сохраняются, и, по данным издания Hürriyet, израильский академик Меир Масри прямо заявил: «Сегодня — Катар, завтра — Турция». Турецкие аналитики допускают, что вместо прямой агрессии Израиль может выбрать так называемые «асимметричные» методы давления — кибератаки, использование прокси-групп и т.д..

В комментарии для RTVI турецкий политолог Керим Хас объяснил, что реальная угроза для Турции связана не с войной, а с отдельными акциями против конкретных фигур. У Израиля для этого достаточно ресурсов, что страна уже «неоднократно демонстрировала».

«Прямые удары, как в Катаре или Иране, крайне маловероятны. Но у Израиля есть возможность проводить другие виды спецопераций на территории Турции, например, покушения на представителей ХАМАС или их устранение. Израильская разведка действует здесь активно, это давно известно», — сказал Хас.

По мнению эксперта, Израиль не должен атаковать Турцию «как минимум потому, что это страна НАТО». Такой шаг может привести к разговорам о «провале или даже коллапсе» альянса.

Политолог также отметил значительный разрыв между словами и действиями

в турецко-израильских отношениях.

«Несмотря на жесткую риторику турецкого руководства, до сегодняшнего дня Анкара не сделала никаких конкретных шагов против Израиля. Торговля между странами не прекращается, а наоборот растет. Более того, сын президента Турции Бурак Эрдоган ведет бизнес с Израилем. Это давно известный факт, хотя и редко упоминается в СМИ», — заключил эксперт.