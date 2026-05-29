Евросоюз планирует ограничить работу американских сервисов спутниковой связи, таких как Starlink Илона Маска и Kuiper от Amazon, чтобы снизить зависимость от иностранных технологических компаний и дать преимущество европейским. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Reuters.

Одну треть диапазона спутниковых частот ЕС намерен зарезервировать для защищенной государственной спутниковой связи, в том числе под задачи в сфере обороны и безопасности. В этой части услуги будет оказывать локальный оператор, который интегрирует возможности с европейской многоорбитальной системой IRIS² из 290 спутников.

Две трети диапазона будут отданы под коммерческое использование. При этом половина этих частот будет предназначаться исключительно для компаний из ЕС, а на частоты другой половины смогут претендовать как европейские, так и неевропейские участники рынка. Starlink и другим сервисам нужно будет подавать заявку на получение лицензии.

В будущем Еврокомиссия может также разрешить британским и норвежским компаниям приобретать частоты, выделенные операторам ЕС.

Изменения хотят ввести постепенно после мая 2027 года, когда истекает срок действия лицензий, принадлежащих американским компаниям Viasat и EchoStar. Для них этот срок продлят еще на два года в рамках переходного периода.

В последние месяцы Евросоюз стремится укрепить свой технологический суверенитет, на что в немалой степени повлияла нестабильность трансатлантических отношений при президенте США Дональде Трампе.

Кроме того, шаг обусловлен опасениями Европы по поводу технологического подъема Китая и доминирования американских техногигантов.

Инициативу еще предстоит обсудить со всеми странами ЕС. Только после проработки на уровне законодателей из этих государств она может быть принята в качестве общеевропейского закона.