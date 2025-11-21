Европейские лидеры совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским заняли общую позицию, согласно которой нынешняя линия боевого соприкосновения должна стать основой для будущих мирных переговоров. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Германии по итогам телефонного разговора между канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским лидером.

В опубликованном коммюнике указывается, что стороны договорились продолжать совместные усилия для защиты ключевых интересов Украины и Европы в долгосрочной перспективе.

В этой связи было особо отмечено два фундаментальных принципа: во-первых, именно линия фронта должна служить отправной точкой для достижения будущих договоренностей, а во-вторых, украинская армия должна и в дальнейшем сохранять возможности для эффективной обороны суверенитета страны.

В ходе беседы лидеры Германии, Франции и Великобритании вновь заверили Киев в своей «непоколебимой и всеобъемлющей поддержке» на пути к достижению стабильного и справедливого мира.

Кроме того, они выразили одобрение мирным инициативам США, особо выделив приверженность Вашингтона суверенитету Украины и его готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности. Европейские лидеры подчеркнули намерение тесно координировать дальнейшие шаги с американскими партнерами.

Отдельно в заявлении акцентируется, что любое международное соглашение, которое затрагивает интересы стран ЕС или НАТО, должно получить одобрение со стороны европейских партнеров или быть принято консенсусом среди союзников.

Что касается причин проведения переговоров, то, как сообщало украинское издание «Суспільное» со ссылкой на информированный источник, инициатива исходила от Владимира Зеленского, который созвонился с коллегами для обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.

Что о мирном плане США говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена публично обсуждать мирный план США, но открыта к диалогу. Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам, нацеленным на достижение конкретного результата, а не ради самого процесса.

«Мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал Песков. Он также сообщил, что Россия официально не получала данный документ от американской стороны.

Кроме того, представитель Кремля выразил мнение, что успешные действия российских вооруженных сил должны, по его словам, убедить украинское руководство в необходимости скорейшего заключения соглашения. Песков охарактеризовал эту позицию не как ультиматум, а как «принуждение [Владимира] Зеленского к мирному решению вопроса».