В конфликте Афганистана и Пакистана может начаться новый виток эскалации после того, как 24 марта закончился срок объявленного сторонами пятидневного перемирия. Вместе с тем Кабул и Исламабад могут прийти к соглашению по некоторым вопросам, этому способствует в том числе война в Иране. Такое мнение заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов высказал в интервью программе «Что это было» на RTVI.

Топычканов не исключает, что талибы* могут устроить новые атаки против Пакистана.

«По ним нанесли удары, и для того, чтобы поддерживать свой образ «парня без тормозов», они должны все-таки показать, что не оставят безответным это. Поэтому я, наверное, ожидал бы, к сожалению, некоторого рода акции против пакистанских пограничных пунктов и в том числе террористические атаки или саботаж на территории Пакистана», — предположил эксперт.

Это может привести к новым виткам эскалации, отметил Топычканов. «Но я надеюсь, что есть и позитивный сценарий, положительный сценарий», — продолжил он.

По словам Топычканова, Афганистан сейчас ослаб из-за того, что нарушены его связи с Индией через территорию Ирана, который подвергается американо-израильским ударам — это должно сделать Кабул более сговорчивым. С другой стороны, пакистанцы могут убедиться, что не добьются военным способом своих целей, рассуждает эксперт.

«Это даст им возможность все-таки начать диалог и какие-то меры доверия вырабатывать. Конечно, без мира, без решения пограничного спора, без решения вопроса, связанного с террористической группой ТТП** («Техрик-е-Талибан Пакистан»**. — прим. RTVI)— без главных, узловых тем», — пояснил Топычканов.

Но, по крайней мере, соглашения об отводе тяжелой техники и ненанесении ударов по городам стороны могут достичь, считает собеседник RTVI. «Именно из-за того, что сейчас Афганистан слабее, чем он был до начала иранской кампании Соединенных Штатов и Израиля», — повторил Топычканов.

22 февраля Пакистан сообщил, что нанес воздушные ли удары по лагерям боевиков «Техрик-е-Талибан Пакистан»** в Афганистане. 26 февраля Кабул объявил о начале наступательной военной операции в приграничных районах.

Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страны находятся в состоянии открытой войны. По словам Асифа, талибы* «собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма».

16 марта Афганистан заявил, что Пакистан нанес удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли более 400 человек. Исламабад ответил, что удар был нанесен по военным объектам.

* Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое было внесено в список террористических организаций

** Террористическая организация, запрещена в России