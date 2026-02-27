Афганистан начал военные операции на границе с Пакистаном, в ответ Исламабад нанес удары по целям правительства талибов* в крупных городах соседней страны. В Пакистане назвали конфликт «открытой войной». Стороны уже захватили несколько блокпостов, а погибли суммарно почти 200 военных. Почему началось противостояние между Афганистаном и Пакистаном, обладающим ядерной бомбой, и чего ожидать дальше — в материале RTVI.

Ночной огонь

Отношения между Кабулом и Исламабадом накалялись последние месяцы и дошли до точки кипения 26 февраля. Вечером в четверг афганский телеканал Tolo News сообщил о том, что начались столкновения с силами Пакистана на линии Дюранда — границе, которую не признает Кабул. Бои развернулись, в частности, в афганских провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.

В ответ на это в ночь на 27 февраля власти талибов* объявили, что нанесли массированный ответный удар по военным позициям Пакистана по обе стороны от границы. И Кабул, и Исламабад уже сообщили о потерях со стороны противников: в Афганистане утверждают, что погибли как минимум 55 пакистанских военнослужащих, а в Пакистане говорят о гибели 133 афганских бойцов и ранении более 200.

Кроме того, Пакистан смог захватить 9 постов и еще 27 — уничтожить. «Талибан»* объявил о захвате 19 постов, смерти 8 талибов*, ранении еще 11-ти, а также о том, что пострадали 13 мирных жителей.

Также утром в пятницу стало известно, что в течение ночи Пакистан наносил авиаудары по крупным афганским городам, а именно — по столице Кабулу, Кандагару и Пактии. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в пакистанских службах безопасности, эти удары включали в себя ракетные обстрелы военных постов, складов боеприпасов и штаб-квартиры «Талибана»*. Позже пресс-секретарь талибов* Забихулла Муджахид подтвердил ракетные удары.

«Наше терпение исчерпано. Теперь между нами и вами (Афганистаном. — Прим. RTVI) началась открытая война», — заявил министр обороны Пакистана Ходжа Мухаммад Асиф.

В первой половине дня 27 февраля министерство обороны Афганистана объявило о завершении военной операции в приграничных провинциях Пакистана, однако позже стало известно, что боевые действия возобновились. Как заявили в Кабуле, Вооруженные силы Афганистана нанесли авиаудары по пакистанским военным объектам, в частности, по некому «ядерному объекту» в Пакистане и по военной базе в районе Абботтабада в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Причина — в террористах

Как объяснил RTVI младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Илья Гужев, главная причина конфликта Кабула и Исламабада — организация «Техрик-е-Талибан Пакистан»**, союзная талибам*, которые пришли к власти в Афганистане в 2021 году.

«Главная проблема в том, что эта террористическая организация укрывается именно на территории Афганистана. Нынешняя власть талибов* отказывается ее выдавать, как-то с ней бороться, пресекать деятельность ее боевиков или хотя бы переселять их подальше от границы. Никакого прогресса здесь нет, хотя с самого начала прихода талибов* к власти именно это от них требовал Исламабад», — отметил эксперт.

По словам собеседника RTVI, ТТП** «реально представляет угрозу» для властей Пакистана.

Как отмечает Reuters, «Техрик-е-Талибан Пакистан»**, которое было сформировано в 2007 году, стремится к независимости пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны. Согласно данным глобальной организации по мониторингу вооруженных конфликтов Armed Conflict Location & Event Data, уровень воинственности группировки растет с 2022 года, а число атак со стороны ТТП** и повстанцев Белуджистана увеличивается.

Помимо этого, еще есть нерешенные пограничные проблемы, связанные с функциональной работой погранпостов — их открытием или перекрытием, правилами перехода.

Будет ли масштабная война

Илья Гужев напомнил, что эпизоды эскалации уже случались и в 2024-м, и в 2025-м. В частности — в октябре прошлого года, когда имели место и авиаудары, и артиллерийские, и ракетные удары по провинциям и по Кабулу.

«Сейчас эпизод более накаленный, но раньше это всегда затихало, вопросы так или иначе удавалось урегулировать, а напряженность снималась», — добавил Илья Гужев в разговоре с RTVI.

По мнению эксперта, какой-то масштабный военный кризис «маловероятен», потому что военная мощь Афганистана и Пакистана «несоразмерна».

Численность талибов* составляет примерно 172 тыс. человек, это меньше трети пакистанского военного контингента, пишет Reuters. У Афганистана также есть шесть самолетов и 23 вертолета, однако «их состояние неизвестно». К тому же у Кабула нет истребителей или эффективных военно-воздушных сил. При этом, по данным за 2025 год, Вооруженные силы Пакистана насчитывают более 600 тыс. военнослужащих, более 6 тыс. бронированных боевых машин и более 400 боевых самолетов. Кроме того, у Исламабада есть ядерное оружие.

«У Афганистана нет полноценной армии, а есть лишь отряды слабовооруженных повстанцев. У Пакистана же есть профессиональная армия, однако эта профессиональная армия плохо действует в условиях гористой местности Афганистана. То есть это опять будет масштабная партизанская война без очевидного победителя», — заключил Илья Гужев.

В МИД России уже призвали «дружественные» Москве Афганистан и Пакистан отказаться от «опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем».

В свою очередь, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверили RTVI, что ни в одной из конфликтующих сторон сейчас нет организованных российских туристов.

«Поэтому вопрос об эвакуации не стоит. Находящимся там российским гражданам рекомендуется следить за сообщениями МИД России», — добавили в АТОР.

* Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое было внесено в список террористических организаций

** Террористическая организация, запрещена в России