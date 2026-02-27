Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по ядерному объекту в Пакистане и военной базе в районе Абботтабада, передает телеканал Ariana News.

«Cотни погибших и раненых были доставлены в государственную больницу PIMS в Исламабаде после нападений на военную базу Какул и пакистанский ядерный объект», — сказано в публикации телеканала в X.

Ariana News также пишет, что Исламбад нанес удар по району Бармал в афганской провинции Пактика. По данным телеканала, в результате атаки погибли три мирных жителя.

Ранее глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. По словам министра, талибы «собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма».

26 февраля «Талибан» объявил о начале наступательной военной операции в приграничных провинциях Пакистана. В Министерстве обороны Афганистана пояснили, что эта операция является ответом на действия Пакистана 21 февраля.

После этого Исламабад нанес удар по складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары, в том числе по Кабулу. По данным Geo, погибли 58 человек, которые, как утверждает источник телеканала в силах безопасности, были членами движения «Талибан». Еще более стал человек пострадали.