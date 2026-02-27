Организованных туристов из России сейчас нет ни в Афганистане, ни в Пакистане. Поэтому вопрос об их эвакуации не стоит. Об этом RTVI рассказали в пресс-службе АТОР. Накануне 26 февраля между Исламабадом и Кабулом началось вооруженное противостояние, которое пакистанские власти оценили как «открытую войну» с движением «Талибан»*. По последним данным телеканала Ariana News, афганские Вооруженные силы нанесли удар по некому ядерному объекту в Пакистане и по военной базе в районе Абботтабада.

«По данным АТОР, организованных российских туристов в Афганистане и Пакистане в настоящее время нет, поэтому вопрос об эвакуации не стоит. Находящимся там российским гражданам рекомендуется следить за сообщениями МИД РФ», — ответили в Ассоцации туроператоров России (АТОР) на запрос RTVI.

Своим рассказом о ситуации с безопасностью в Пакистане с RTVI поделилась россиянка Наталья, которая недавно отважилась на соло-путешествие в эту страну и вернулась оттуда незадолго до обострения с Афганистаном.

«Путешествия по Пакистану, конечно же, вещь небезопасная, и приехать туда наобум и просто спокойно ходить по улицам невозможно. Исходя из личного опыта: в Лахоре я ходила с гидом, но это были самые центральные туристические места, где все-таки относительно спокойно, много людей. Передвижение по городу — только на машине, и я бы в жизни не подумала выходить и идти пешком в более отдаленных районах, где разбросаны либо трущобы, либо настоящие палаточные городки. Нищих очень много, очень много попрошаек, это достаточно неприятно и страшно», — рассказала Наталья.

Туристка побывала и в Карачи.

«Там мне было категорически запрещено выходить за пределы хорошо охраняемого здания. Все передвижение по городу происходит на бронированных автомобилях и желательно в сопровождении охранников. Охрана всегда есть во всех крутых отелях, ресторанах. Но самостоятельное хождение по городу, особенно женщине, как мне сказали, совершенно невозможно. Могут украсть, могут убить, могут изнасиловать — Пакистан, к сожалению, этим хорошо известен», — победелилась собеседница RTVI.

По ее словам, в целом это «страна небезопасная, туда соваться без компании, без охраны, без сопровождения совершенно нереально».

* Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан», которое было внесено в список террористических организаций