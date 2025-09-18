Число впервые поставленных в 2024 году диагнозов «наркомания» говорят не о росте заболеваемости, а об эффективности работы служб оказания наркологической помощи. Об этом сообщили «Ъ» в Минздраве Хабаровского края после публикации рейтинга регионов по впервые установленному диагнозу «наркомания».

В рейтинге, который составил Минздрав России, Хабаровский край занимает первую строчку с показателем 19,6 на 100 тыс. населения.

Главный внештатный психиатр-нарколог Хабаровского края, завотделением Краевой клинической психиатрической больницы им. И. Б. Галанта Константин Сливко пояснил, что этот рейтинг демонстрирует, сколько человек впервые обратились за наркологической помощью и получили ее.

«Это не плохой показатель, а даже хороший. Он говорит о том, что наркозависимые не уходят в какие-то частные центры, не прячутся от наркологов, и не боятся обратиться в госучреждение», — сказал эксперт.

По его словам, такие результаты характеризует и активность врачей-наркологов, которые выступают с лекциями, доносят информацию до людей.

Сливко назвал плохим показателем смертность от наркотических вещество, а по этому пункту в Хабаровском крае ситуация значительно лучше многих. Он также отметил, что в регионе не отмечается роста заболеваемости, примерно такие же показатели были зарегистрированы и в предыдущие годы.

«Есть регионы, где “шифруют” таких пациентов, где пациенты не доходят до врачей. Там, конечно, этот показатель гораздо ниже», — сказал Сливко.

На втором месте рейтинга Минздрава находится Новосибирская область, там уровень заболеваемости составляет 18,4, на третьем — Свердловская область с 17,7.

Далее идет Красноярский край с показателем 16,5, Сахалинская область (15,7) Рязанская область (15,2), а также Новгородская область (15).

В конце рейтинга находятся Ненецкий и Чукотский автономные округа, где по итогам 2024 года не было зафиксировано заболевших.

Что касается рейтинга по заболеваемости алкоголизмом, то Хабаровский край не вошел в пятерку «лидирующих» регионов. Первое место, как отмечает РИА Новости, там занял Чукотский автономный округ с показателем в 247,8 человека на 100 тыс. населения по итогам 2024 года.

Наименьшее число заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области — 13,7 человек, в Москве этот показатель 15,9, а в Санкт-Петербурге — 22,6.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об учреждении диагноза «наркомания». Закон уточняет понятие «больной наркоманией» и отделяет его от «человека, употребляющего наркотики». Документ разрешает поставить диагноз «наркомания» без проведения медицинского освидетельствования. Для этого потребуется заключение психиатра или психиатра-нарколога.