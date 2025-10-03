Глава Минфина США Скотт Бессент наорал на премьер-министра Украины Юлию Свириденко во время обсуждения сделки двух стран о добыче полезных ископаемых. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что инцидент произошел еще в феврале, когда Свириденко вела переговоры с американской стороной от лица Киева.

Они «быстро накалились», в том числе из-за того, что США выдвинули требования, которые Украина «восприняла как откровенное вымогательство, например, предоставление Соединенным Штатам половины прав на разработку полезных ископаемых».

«В конце февраля во время видеозвонка министр финансов Скотт Бессент накричал на Свириденко, заявив, что у нее есть шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут закончены», — пишет NYT со ссылкой на одного действующего и одного бывшего украинских чиновников, которые присутствовали на этом разговоре.

При этом сама Свириденко отрицала, что разговор был напряженным.

NYT пишет, что в итоге премьер-министр Украины смогла добиться «более выгодных условий» и подписала соглашение, установив, по ее словам, доверительные «рабочие отношения с министром Бессентом».

23 июля в Киеве прошла закрытая встреча дипломатов стран «Большой семерки». На ней, по словам нескольких присутствовавших лиц, Свириденко в шутку заявила, что если бы знала, какие проблемы ее ждут на посту вице-премьера, то осталась бы министром экономики.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники в украинском правительстве, ранее сообщила о разногласиях между сторонами.

По данным собеседников издания, американская сторона настаивала на подписи рамочного соглашения и договоров с конкретными условиями создания фонда и его наполнения одновременно. Киев, однако, не был готов к подписанию полного пакета документов сразу, так как для этого требовалось одобрение Верховной рады основного соглашения.

Позднее Бессент объяснил, что задержка произошла из-за предложений украинской стороны внести правки в текст соглашения на поздней стадии согласования.

В марте депутат Верховной рады Ярослав Железняк раскрыл детали сделки Украины и США по ископаемым. В документе, по его словам, были следующие положения:

управление инвестиционным фондом предлагают возложить на пять человек, трое из которых будут представлены от США с полным правом вето;

добывать планируют все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть, газ, «новые и существующие»;

добычей будут заниматься государственные и частные компании;

полученные деньги будут конвертироваться в валюту;

соглашение действует бессрочно;

изменения или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона.

Железняк подчеркнул, что в предложенном проекте соглашения отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности. Предполагается, что средства из фонда будут выводиться за рубеж.