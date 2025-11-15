Власти Эстонии потратят 3,5 млн евро из государственного бюджета республики на покупку станций спутниковой связи системы Starlink для последующей передачи Украине. Соответствующий пресс-релиз распространило 15 ноября оборонное ведомство страны.

В министерстве пояснили, что указанная сумма уже поступила на его счет в рамках статьи расходов бюджета на 2025 год, запланированной для оказания военной поддержки Украине. Закупка станций Starlink будет осуществляться совместно обеими странами, а деньги Киеву поступят «через IT-коалицию во главе с Эстонией и Люксембургом».

Эстонский министр обороны Ханно Певкур подчеркнул, что украинская сторона сама запросила помощь для финансирования закупки систем спутниковой связи для координации боевых действий.

Starlink — разработанная компанией Илона Маска SpaceX и предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты система из почти 4 тысяч спутников на околоземной орбите. По данным на апрель 2025 года ВСУ получили более 50 тысяч терминалов этой системы. Первая партия поступила от самой SpaceX, остальные предоставили Польша, США и Германия.

Напомним, в сентябре 2025 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что частная российская компания разработала низкоорбитальную спутниковую группировку для обеспечения интернет-соединения по аналогии со Starlink. Он пообещал, что Россия «скоро даст свой терминал», поскольку процесс идет «ударными темпами». По его словам, реализация этой программы стартовала еще в декабре: ее первый этап предусматривает вывод на орбиту 300 аппаратов, а второй — 900 аппаратов.

Баканов утверждал, что российская спутниковая система интернет-связи будет аналогична американской Starlink, поскольку «сейчас эти услуги стандартизированы». Он пояснил, что предполагается предоставление широкополосного доступа в интернет из любой точки.