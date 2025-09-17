В России частная компания разработала аналог Starlink — низкоорбитальную спутниковую группировку. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Starlink — сеть, разработанная компанией Илона Маска SpaceX и предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты через сеть из почти 4 тыс. спутников на околоземной орбите. К апрелю 2025 года Киев получил более 50 тыс. терминалов: первая партия поступила от самой SpaceX, остальные предоставили Польша, США и Германия.

Телеведущий Владимир Соловьев поинтересовался у Баканова, будет ли в России свой Starlink, которые, по его словам, используют не только ВСУ, но и российские военные.

Глава «Роскосмоса» пообещал, что Россия «скоро даст свой терминал».

«И у нас с декабря этого года она разворачивается в количестве 300 аппаратов — это первый этап и 900 аппаратов — второй этап. То бишь мы в этом направлении тоже идем ударными темпами», — заявил Баканов.

Соловьев спросил, будет ли эта система «лучше, хуже или аналогично» той, что разработала компания американского миллиардера Илона Маска.

«Точно аналогично, потому что сейчас эти услуги стандартизованы. Это широкополосный доступ в интернет в любой географической точке. Уже несколько аппаратов на орбите тестовых проинспектированы и соответствующим образом доработаны», — ответил Баканов.

Он уточнил, что не менее 16 таких аппаратов будут размещены в одной ракете, и «в течение двух лет эта группировка будет развернута».