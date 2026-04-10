Эстония обновила документ об основах политики безопасности страны, новая версия закрепляет требование: в случае кризиса или войны страна должна быть способна обеспечивать функционирование общества не менее 30 дней до восстановления внешних связей. Военные аналитики страны предполагают, что может сложиться ситуация полной изоляции — блокада воздушного, морского и сухопутного сообщения. Обновленный документ опубликован на сайте Эстонского общественного вещания.

В документе уточняется, что население должно быть готово самостоятельно справляться с кризисными условиями как минимум семь дней. Такой подход, как отмечается, направлен на подготовку к наиболее серьезным сценариям и одновременно повышает устойчивость к менее масштабным кризисам. Обновление стратегии началось осенью 2025 года на фоне изменений в международной обстановке, с момента последней редакции в 2023 году.

В тексте подчеркивается, что основной угрозой безопасности Эстонии и евроатлантического пространства остается Россия. Также отмечается рост непредсказуемости мировой ситуации и давление на существующий порядок, что связывается с изменениями в подходе США к союзникам (критика и угрозы выйти из НАТО со стороны Трампа) и усилением роли Европы в обеспечении собственной безопасности.

В документе особое внимание уделяется Китаю. С одной стороны, отмечается участие Китая в поддержке России против Украины наряду с Северной Кореей, Беларусью и Ираном. С другой стороны, подчеркивается рост глобального влияния Китая в экономической и технологической сферах, что укрепляет его позиции на международной арене.

Отдельное внимание уделено принципу «активной обороны», он сменил принцип «территориальной обороны», который был закреплен в документе ранее. Он предполагает, что военные действия должны вестись вне территории Эстонии, с применением мер по сдерживанию и ослаблению противника, включая удары по его территории. Ожидается, что это позволит сократить число жертв среди гражданского населения. При этом территориальная оборона сохраняет значение, но направлена на недопущение боевых действий внутри страны. Основным источником информирования населения в случае боевых действий Эстония считает не интернет, а национальную телерадиовещательную компанию.

26 марта командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что страна потеряет все свои электростанции сразу после начала потенциальной войны. Две крупные Нарвские электростанции расположены недалеко от российской границы они производят около 95% электроэнергии Эстонии.