Подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который призван закрепить прекращение войны и открытие Ормузского пролива, стало победой здравого смысла. Такое мнение выразил обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

«Вашингтон прагматично решил прекратить конфликт, несмотря на политические издержки. Такой вот парадокс — победа здравого смысла в непредсказуемой голове [президента США Дональда] Трампа», — пишет журналист.

Он отметил, что меморандум не соответствует в полной мере ни одной из заявленных Трампом целей войны и дает Ирану гораздо больше преимуществ, чем ядерная сделка 2015 года.

Американский лидер рассчитывал, что Иран быстро падет, оппозиция свергнет режим аятолл, а иранская нефть перейдет под контроль США, рассуждает Умеренков.

«Чего хозяин Белого дома никак не ожидал, так это создания угрозы своей власти в самих Соединенных Штатах. <…> Трамп спровоцировал мировой энергетический кризис, который ударил по нему же», ― перечисляет он.

В результате главной целью президента США стало открытие Ормузского пролива, а уничтожение ядерной программы Ирана превратилось в «пропагандистское прикрытие, призванное хоть как-то оправдать» военные действия, продолжает обозреватель.

По его мнению, срок в два месяца, за который Вашингтон и Тегеран должны прийти к миру, выбран потому, что к осени Трампу нужно добиться снижения цен на топливо в США. Иначе республиканцам грозят «большие проблемы» на ноябрьских промежуточных выборах в конгресс, пояснил Умеренков.

Обозреватель обратил внимание, что точка в конфликте еще не поставлена, и Трамп грозит Ирану новыми бомбардировками в случае нарушения договоренностей. Кроме того, не участвующий в переговорах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не выведет войска с территории Ливана.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном был подписан 18 июля и уже вступил в силу. Документ состоит из 14 пунктов. Он объявляет войну оконченной, призывает Иран открыть Ормузский пролив, а США — снять морскую блокаду, предусматривает начало 60-дневных переговоров по ядерной программе и отмену санкций для Ирана на этот срок.

Вашингтон также обещает разморозить иранские активы и разработать план реконструкции и развития Ирана на сумму не менее $300 млрд.