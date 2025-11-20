Россия и раньше занималась переработкой ядерного топлива, которое доставляется из других стран для дообогащения. Об этом RTVI рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он прокомментировал сообщения о том, что Франция и Россия возобновили вывоз отработанного французского ядерного топлива на российские атомные предприятия впервые за три года.

Эксперт напомнил, что «Росатом» не находится под санкциями Евросоюза, а информацию, которая появилась в СМИ, не стоит воспринимать, с одной стороны, как что-то «уникальное», а с другой — «до конца правдивое».

«Россия и раньше занималась такого рода операциями, это давняя история. У России есть технология переработки ОЯТ (отработанное ядерное топливо. — Прим. RTVI) и различных частей, которые получаются из ОЯТ, чтобы дообогащать их и отправлять обратно в страну, которая заказывала эту обработку ОЯТ, чтобы в дальнейшем она могла дожигать это топливо», — отметил Станислав Митрахович в беседе с RTVI.

По его словам, для России это перспективное направление, так как у нашей страны есть реакторы на быстрых нейтронах, так называемые «бридеры», которые могут осуществлять подобные задачи.

«Это очень круто. Мало у кого в мире есть такие технологии. Французы пытаются делать, американцы, китайцы, японцы, южнокорейцы, все прочие. Но они пока что позади нас в этом вопросе. У нас не так много сфер, где мы имеем технологическое преимущество перед мировыми конкурентами. Вот переработка ОЯТ, реакторы на быстрых нейтронах, которые позволяют в будущем достичь замыкания атомного цикла, когда отходов почти совсем не будет», — подчеркнул собеседник RTVI.

Станислав Митрахович добавил, что Россия продолжает сотрудничать с Францией и по проекту ИТЭР. Это международный проект исследовательского термоядерного реактора. По его словам, управляемый термоядерный синтез — это направление на будущее, которое уже много десятилетий пытаются изучать и сделать коммерчески рентабельным, однако пока это не получается.

У России в этом проекте есть обязательства, причем не только перед французами, но и перед китайцами и индийцами, которые тоже участвуют в нем.

«Поэтому нужно собраться и взаимодействовать в этом сфере, несмотря на весь уровень политического конфликта. Это все рационально, мы будем этим заниматься. Если, например, через несколько лет наше сотрудничество с западными странами полностью прекратится, мы сепарируемся друг от друга, ну, значит, будем поставлять, а потом обратно вывозить и добогащать атомное топливо для всех наших партнеров на Глобальном Юге и Востоке», — заключил Станислав Митрахович.

Ранее агентство AFP сообщило, что Москва и Париж вновь начали сотрудничать в области вывоза отработанного ядерного топлива для его дальнейшего дообогащения на российском предприятии. Речь идет о выполнении обязательство по заключенному еще в 2018 году контракту между французским государственным энергетическим гигантом Electricite de France (EDF) и дочерней компанией «Росатома» на сумму в €600 млн. Погрузка контейнеров с соответствующей маркировкой была замечена во французском порту Дюнкерк.

По контракту, ОЯТ отправляется из Франции в Россию для переработки, а потом 10% перегобогащенного урана возвращалась на АЭС Крюа на юге страны — это единственная атомная электростанция во Франции, которая может использовать повторно обогащенный уран.