Смогут ли европейские страны полностью отказаться от российских нефти и газа из России, куда Москва переориентирует свои энергоресурсы и будут ли США переходить на собственный уран взамен российского — об этом в интервью RTVI рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Коммунального кризиса в Европе я не жду»

— Послы стран ЕС одобрили план по прекращению импорта российской нефти и газа до 2028 года. Если главы европейских государств окончательно примут такое решение, получится ли у ЕС отказаться от российских энергоресурсов?

— Да, получится. Основные объемы поставок уже и так были сокращены из-за санкционной линии Евросоюза. Если брать трубопроводные поставки газа, то они сейчас осуществляются на уровне 10% от того, что было до 2022 года. Если говорить о нефти, то остались только поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» до Венгрии и Словакии. Там тоже небольшой объем, около 8 млн тонн в год. Их можно заместить, потому что это не очень большие страны с не очень большим потреблением.

Разумеется, это вызовет рост цен, это вызовет дополнительное снижение относительной конкурентоспособности стран Евросоюза, особенно их энергоемких отраслей, таких как химия, металлургия и машиностроение. Но, тем не менее, это не будет коммунальным кризисом. Это произойдет в том случае, если останутся на плаву текущие тенденции. Если не произойдет что-то экстраординарное, к примеру, быстрое завершение украинского кризиса, точнее, его острой части, или восстановление отношений России с Западом, если в ключевых странах ЕС не придут к власти евроскептики, то к 2028 году будет полный отказ от российских энергоресурсов.

Есть еще поставки российского сжиженного природного газа с Ямала, порядка 18 млн тонн в год идут в Европу. Это можно перевести в регазифицированный объем, там будет больше 20 млрд кубометров газа в год. Но это все-таки объемы, которые можно заместить американскими поставками, учитывая, что США в районе 2027-го — 2028 года собираются вводить в эксплуатацию новые крупные мощности по производству СПГ.

Все это не очень хорошая история для Европы, но, тем не менее, пережить ее можно. Россия тоже может ее пережить. Ямальский СПГ перенаправится на азиатские рынки, а тот объем нефти, который шел в Венгрию и Словакию, будет перенаправлен морем в сторону Индии. Кстати, Индия сейчас в месяц потребляет столько, сколько Венгрия и Словакия вместе за год.

— Если Европа будет замещать российские энергоресурсы американскими, не будет ли это дороже?

— Дороже или нет, зависит от состояния цен на рынке. То есть, к примеру, американский СПГ все равно будет продаваться с привязкой к биржевым ценам. Биржевые цены колеблются зависимости от спроса, в зависимости от конъюнктуры рынка. Там, например, стоимость транспортировки играет меньшую роль. Также все зависит от того, какими будут погодные условия в европейских странах, а также от того, будет ли ЕС стремиться восстанавливать собственное энергоемкое производство. Если будет, значит, и цены будут выше. Если они скажут: «Не нужны нам эти энергоемкие промышленные объекты», то им не нужно будет столько газа. Соответственно, цены будут ниже.

В любом случае какого-то коммунального кризиса в Европе я не жду. А вот относительное снижение конкурентоспособности энергоемких отраслей в экономике ЕС, особенно если сравнивать с США, Китаем или Турцией, я ожидаю.

«В Китай и Индию будут бросаться дополнительные объемы»

— После 2022 года Россия стала переориентироваться на Восток, увеличивая объемы торговли энергоресурсами с Китаем и Индией. Куда еще могут увеличиться поставки нефти и газа? Что с проектами в Африке и Иране?

— Думаю, можно увеличить поставки в Индию и Китай в зависимости от конъюнктуры рынка. Если будут какие-то перебои с поставками нефти и газа с Ближнего Востока, то тем более в Китай и Индию будут бросаться дополнительные объемы.

Если брать газ, трубопроводные поставки возможны в Китай, учитывая проект строительства трубопровода «Сила Сибири — 2» на 50 млрд кубов. Но пока еще нет контракта, так как нужно окончательно договориться, согласовать условия поставок, цены и так далее. Россия увеличивает поставки в Центральную Азию. К примеру, мы поставляем газ в Узбекистан с планами дальнейшего увеличения объемов. И, возможно, будем еще поставлять газ в Казахстан.

Если говорить о нефтепроводах в Африке, Россия много, где участвует, но это скорее дополнительные проекты, не принципиальные. Я не ожидаю каких-то масштабных проектов в Африке. Российские компании работают в Африке, но я не могу сказать, что они резко увеличат производство нефти и газа.

Россия планирует поставлять газ в Иран, но там пока что согласованы небольшие объемы. Если говорить о больших объемах поставок, то Ирану они будут не нужны по той причине, что у самого Ирана есть крупные запасы газа. Можно сыграть на том, что есть разница между севером и югом страны: основные месторождения на юге, а потребление — на севере. Но опять-таки это не очень большая разница, чтобы на этом можно было бы выстроить какой-то большой экспортный проект.

А вот если, к примеру, вести газ через Иран в индо-пакистанский регион, то такой вариант гипотетически возможен. Но для этого надо решить часть задач, в том числе и политических. Имеют значение индо-пакистанские проблемы, кто именно будет строить газопровод из Ирана в Пакистан, не изменится ли власть в Иране до этого времени.

«Быстро создать мощности по переработке урана вряд ли получится»

— Россия остается одним из крупнейших поставщиков урана в мире. Это касается и поставок в Европу. При этом летом СМИ писали, что страны ЕС планируют отказаться от импорта российского урана к 2030 году. Могут ли западные государства отказаться от российского урана в ближайшем будущем?

— Основные стадии переработки выглядят так: уран, потом обогащенный уран, потом атомное топливо. Это если говорить по верхам, не углубляясь в технические детали. В принципе уран в мире много, где добывается: в Африке, в Канаде, в Средней Азии, в Австралии.

В России есть мощности по переработке урана. И так быстро создать мощности по переработке вряд ли получится. Это требует времени и инвестиций. В США начат этот процесс, но он тоже требует времени. В Европе есть компания URENCO, но она тоже не может очень быстро нарастить объемы переработки, обогащения урана. Не потому что у них нет технологий, а потому что в период глобализации было принято, что обогащением урана лучше заниматься в других регионах, а для себя покупать уже готовый продукт.

Сейчас идет период частичной деглобализации, период экономических и торговых войн, прокси-конфликтов. Все это приводит к тому, что каждая страна хочет делать свое импортозамещение во всех сферах. Через несколько лет, наверное, они наладят производство обогащенного урана. Но пока они в этом плане зависят от России — и Америка, и Европа. Поэтому все разговоры на эту тему и переносятся на период после 2028-го или 2030 года.

— Сейчас у «Росатома» есть несколько международных проектов по строительству АЭС. В частности, в Казахстане, Турции и Венгрии. Существует ли вероятность, что из-за угроз вторичных санкций эти страны откажутся от проектов «Росатома»?

— Гипотетически такую вероятность можно рассматривать, но большинство из этих стран все-таки заинтересовано в проектах, потому что Россия строит АЭС на свои кредитные деньги, а потом будет их возвращать из местного тарифа. Это выгодно всем. Не думаю, что эти проекты будут сорваны.

«Росатом» — очень крутая компания с очень большими компетенциями. С учетом финансовой схемы, когда она строит фактически за российские кредитные деньги, потом дает возможность местным потребителям долго расплачиваться, это очень выгодно для потребителей.

«Что позволено Юпитеру, не позволено быку»

— Что происходит с импортом российского урана в сами Соединенные Штаты? США нашли альтернативу?

— Российский уран поставляется в США. Об этом недавно говорил президент России Владимир Путин на «Валдае». Америке нужно время, чтобы подготовиться к переходу на собственный обогащенный уран. Для этого нужно несколько лет. И в зависимости от скорости собственной подготовки они запретят или не запретят поставки российского урана.

Америка действительно, как говорит Путин, смешно делает — «что позволено Юпитеру, не позволено быку». То есть «нам нужен обогащенный уран, мы его покупаем». А вот, к примеру, Венгрии нужна российская нефть, а они должны от нее отказаться. Другое дело, что сейчас поставки обогащенного урана в США идут по юридически более сложной схеме, нужно специальное разрешение российского правительства получать. Плюс никто не отменял параллельный импорт, как и параллельный экспорт.

— Посол России в Армении Сергей Копыркин в мае говорил, что Москва предлагает Еревану самые разные варианты атомных энергоблоков — от больших реакторов до модулей малых мощностей. Однако в новом меморандуме Армении с США сказано, что две страны будут сотрудничать «в области гражданской атомной энергетики, включая технологии малых модульных реакторов». Кого предпочтет Армения?

— Малые атомные модульные станции — это сейчас тоже живая тема, одна из ажиотажных, в которую все по возможности пытаются влезть. Американцы могут что-то предложить, но у них пока всего этого нет, они только готовятся это делать. А в России, к примеру, есть малоатомная плавучая теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», которая снабжает Чукотку.

Кого предпочтет Армения, посмотрим. Все зависит от того, какую внешнеполитическую линию будет вести армянское руководство. Сейчас оно демонстративно показывает, что теперь рассчитывает на Америку. Но пока американцы не могут предложить что-то конкретное, им нужно время чтобы доработать свое. Да и будут ли США предлагать более выигрышную цену в сравнении с Россией, тоже маловероятно. Это произойдет, только если Армения захочет сделать подарок [президенту США Дональду] Трампу: «Мы у вас купим все, что угодно, главное, чтобы вы с нами дружили».

— Насколько остра конкуренция между Россией и США — не только в Армении, но и в других странах? Российское топливо и американское фирмы Westinghouse — кто побеждает, какое топливо конкурентнее?

— Westinghouse делает копию российского топлива, точнее топлива советско-российского промышленного дизайна. В России, кстати, тоже пытались сделать топливо по западному дизайну, чтобы продавать на Запад. Потом был проект ТВС-Квадрат. Мы пытались конкурировать на западных рынках с местными производителями, но сейчас не то политическое время, чтобы это дело работало эффективно.

У Westinghouse есть завод в Швеции, в том числе с казахстанскими инвесторами. Они делают копию топлива, которое раньше использовалось на Украине. Сейчас уже, естественно, российское топливо туда не поставляется. А американское поставляется. Там выбор в основном был связан с политическими решениями, а не экономическими. Это если говорить о конкурентности.