Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от коллег из профильных комитетов «дожать» тему вывода «Почты России» из кризиса, потому что в противном случае «там скоро все разбегутся». Она заявила об этом на открывающем весеннюю сессию пленарном заседании палаты.

«Ну сколько можно жевать эту тему? Ну надо принять решение. <…> Коллеги, ну так нельзя, ну невозможно, ну мы власть или не власть? Мы теряем авторитет. Все говорят: да, плохо, надо что-то делать, — и никто ничего не делает. Доколе?» — возмутилась Матвиенко.

Она отметила, что проблемы, связанные с «Почтой России», остаются на слуху последние два или три года. Парламентарии поднимали вопросы в правительстве, премьер-министр Михаил Мишустин давал поручения, но нет исполнителя, который мог бы профессионально разработать финансово-экономическую модель работы почты и «поставить ее на ноги», рассудила глава Совфеда.

«Каждый год растут убытки, уволилось, если я не ошибаюсь, 670… сколько человек? Кто будет почту разносить людям? Закроются сельские, не дай бог, отделения почты — этого вообще нельзя допустить», — предупредила она.

Матвиенко высказалась об этом в ответ на обращение первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике Ивана Абрамова, который заявил об «огромной массе проблем “Почты России”» в регионах и невыполнении поручения президента о модернизации отделений в сельской местности.

«Остается 50-процентное отставание по заработной плате по сравнению с рынком, что приводит к увольнениям и остановке некоторых отделений. Фиксируется высокий уровень износа по всем типам основных фондов, что приводит также к закрытию отделений», — сказал с трибуны Абрамов.

Он предложил Матвиенко обратиться от имени сенаторов в правительство для принятия «кардинальных мер».

«Вот возьмитесь за эту тему и дожмите ее, иначе скоро все там разбегутся — зарплаты маленькие, условия… ну и так далее, не буду повторяться. Особенно сельские отделения почты, в малых городах, в малых районах. Нельзя эту ситуацию дальше отпускать», — ответила Матвиенко.

В Госдуме назвали «полнейшим идиотизмом» зарплаты на «Почте России»

Ранее в январе депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал «полнейшим идиотизмом» сумму зарплат сотрудников «Почты России».

В подкасте политолога Андрея Клинцевича «Moscow Calling» он рассказал, что уже два года «бьется над этим вопросом», потому что «народ воет». По словам депутата, два года назад начали сокращать сотрудников почты, при этом оставшимся платят только 20% ставки.

«Кто за 3 тыс. рублей будет работать? Ну это же идиотизм полнейший», — сказал Гурулев.

Отметив, что ситуацию с «Почтой России» обсуждали в том числе в правительстве, парламентарий высказал мнение, что она «уже не выйдет из кризиса» и надо все делать по-другому. При этом он напомнил, что во всем мире «почта сидит на госдотациях».

«Нам она нужна, почта, или не нужна? Если не нужна — вообще закрыть ее. Нужна — так давайте тогда будем это делать. Нужны решения — то, с чем у нас в государстве проблема», — заключил Гурулев.

Сокращения и многомиллиардные убытки: кризис вокруг «Почты России»

С 2022 года «Почта России», которая на 100% принадлежит государству в лице Росимущества, терпит убытки. В сентябре 2023 года Матвиенко заявила, что, если вопрос с «Почтой России» будет отложен, то «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

В августе прошлого года Счетная палата сообщила, что суд в Москве оштрафовал «Почту России» на 230,6 млн рублей за ненадлежащую модернизацию ее отделений по состоянию на начало 2024 и 2025 годов.

В январе 2026 года замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что премьер Мишустин лично занимается разрешением кризисной ситуации вокруг «Почты России», которая остается «в достаточно тяжелом положении».

Как пояснил Ревенко, кризис «сформировался в том числе и по объективным причинам, но в последние годы контрольные органы фиксировали массовые сокращения производственного персонала — это почтальоны, водители, операторы — и многомиллиардные убытки».

По итогам встречи депутатов фракции с Мишустиным Ревенко пообещал, что «Почта России» «будет жить».