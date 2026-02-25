Сотни гигабайт данных об НЛО и связанных с ними теориях заговора исчезли с основного сервера публичного веб-архива The Black Vault («Черное хранилище»), который содержит почти боле 3,8 млн страниц рассекреченных документов правительства США по этой теме. Об этом рассказал в соцсети X создатель архива Джон Гриневальд.

Он обнаружил пропажу 20 февраля — в тот же день, когда президент Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть всю информацию, касающуюся «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов». По словам уфолога, он никогда не сталкивался с подобной необъяснимой потерей файлов за всю историю работы своих серверов.

«Вчера я обнаружил, что 100% моего основного сервера документов… просто исчезло. Ни файлов. Ничего. Это были СОТНИ гигабайт данных в тысячах каталогов, и они просто пропали», — написал Гриневальд 21 февраля.

Кроме того, оказалось, что у многих каталогов на сервере были изменены права доступа и права собственности на файлы, добавил он.

Никаких уведомлений о сбоях ему не приходило — сервер просто выдавал сигнал «Запрещено», который технически не является признаком сбоя, пояснил владелец архива.

По мнению Гриневальда, исчезновение данных произошло по вине хостинг-провайдера, который провел «очень несвоевременное» техобслуживание сервера, «которое пошло не так». Провайдер мог сначала не заметить этого, а потом — отказаться брать на себя ответственность, потому что теперь якобы ничего нельзя доказать, рассудил он.

«Могу ли я ошибаться? Да. Могло ли это быть нечестным действием? Я не могу этого исключить», — сообщил основатель «Черного хранилища».

Он рассказал, что смог восстановить практически все файлы из резервных копий, но предупредил пользователей о возможных ошибках при загрузке документов.

Гриневальд отметил, что работает над проектом уже почти 30 лет и остается единственным человеком, кто имеет право управлять «Черным хранилищем».

«Сейчас у меня почти 4 МИЛЛИОНА страниц записей онлайн и 4 сервера только для работы сайта, и никакое удаление данных, случайное или преднамеренное, никогда меня не остановит», — заключил он.

Из следующих сообщений на странице Гриневальда в X следует, что приток добровольных пожертвований на его деятельность, связанную с архивом, заметно увеличился после рассказа о пропаже данных.

«Черное хранилище», Розуэлл и намеки Трампа

Джон Гриневальд начал собирать документы по НЛО в 1996 году, когда учился в старших классах. Тогда он вручную переносил в компьютер содержимое бумажных документов, доступ к которым предоставляется гражданам по запросу, согласно действующему в США Закону о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA). По этому закону ведомства обязаны раскрыть сведения полностью или частично, если это не нарушает национальную безопасность, неприкосновенность частной жизни или коммерческую тайну.

С начала работы над архивом Гриневальд направил более 11 тыс. запросов по FOIA. На основе полученных данных сайт The Black Vault систематизировал ранее не публиковавшиеся документы о правительственных программах и инцидентах, связанных с НЛО. Среди прочего архив «Черного хранилища» содержит документы, подробно описывающие действия властей США после предполагаемого крушения НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году.

Президент Трамп в ходе своего первого срока заявил в интервью сыну-бизнесмену Дону Трампу-младшему, что якобы знает «очень интересные вещи» об инциденте в Розуэлле, но отказался вдаваться в подробности. На вопрос о том, рассекретит ли он когда-либо эту информацию, глава Белого дома ответил, что «подумает об этом».

После нынешнего распоряжения Трампа обнародовать все файлы, связанные с НЛО, скептики стали высказывать мнение, что это лишь трюк, чтобы отвлечь общественность от насущных политических проблем, и что на самом деле ничего о «внеземной жизни» узнать не удастся.

В соцсетях также отмечают, что ранее опубликованные документы — по убийству президента Джона Кеннеди в 1963 году и по делу бизнесмена Джеффри Эпштейна — были предварительно сильно отредактированы и не предоставляют неопровержимых доказательств.