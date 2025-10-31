Старший научный сотрудник фармацевтической компании «Материа Медика Холдинг» Елена Кардаш отказалась от защиты своей кандидатской работы по фармакологии после того, как критики заявили, что она посвящена гомеопатии, и прислали отрицательные отзывы. Об этом сообщил диссовет Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

«Диссертационная работа Кардаш Елены Владимировны на тему «Нейротропная активность и безопасность технологически обработанных модифицированных антител к мозгоспецифическому белку S100 (экспериментальное исследование … снята с защиты диссертации на основании письменного заявления соискателя в соответствии с п. 38 Положения о присуждении ученых степеней», — говорится в сообщении Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.

Как ранее сообщал RTVI, изначально защита была намечена на 5 июня. В диссертации говорилось, что антитела ТОАм-S100 из кроличьей сыворотки предоставлялись для исследования российским производителем гомеопатических средств ООО «НПФ Материа Медика Холдинг». Затем антитела последовательно разводились (˃1024 или септиллиона раз), при этом на каждом этапе осуществлялось контролируемое «интенсивное гидродинамическое воздействие» и «модификация».

Накануне защиты на сайте диссовета помимо положительных отзывов появились отрицательные. В самой диссертации слово «гомеопатия» встречалось лишь единожды — в списке литературы. Однако по сути речь в работе шла о гомеопатическом препарате, в котором при указанном разведении нет действующего вещества, написал в своем отзыве завлабораторией биохимии двигательных систем НИИ Физико-химической биологии имени Белозерского МГУ д. б. н. Денис Силачев:

«Согласно закону Авогадро, при разведениях, превышающих 12С (12 последовательных разведений 1:100, по оценкам, это разведение соответствует растворению щепотки соли в Атлантическом океане), вероятность наличия хотя бы одной молекулы исходного вещества в растворе стремится к нулю».

3 июня, за два дня до предполагаемой защиты диссовет перенес защиту Кардаш на 27 ноября 2025 года по просьбе Кардаш «по состоянию здоровья».