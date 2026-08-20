Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут организовать покушение на бывшего министра обороны страны Михаила Федорова. Таким мнением поделился в разговоре с «Абзацем» политолог Владимир Джаралла.

По его словам, Федоров показал свою готовность защищать собственные принципы и искать новые варианты смены власти после попытки украинского лидера сместить его как конкурента.

Политолог связал публикации о планах бывшего главы украинского оборонного ведомства посетить США с наличием хороших контактов на Западе и пониманием механизма поддержки западных элит, для которых важно, чтобы человек предварительно продемонстрировал себя.

«Если же просто сидеть и ждать, никто на тебя внимания обращать не будет. Зная эту специфику, он действует сразу на всех направлениях», — пояснил Джаралла.

В то же время он посоветовал Федорову «прежде всего думать о своей безопасности» и напомнил о покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, «который поссорился со своими покровителями, отказавшись делиться».

Джаралла также предположил, что наличие контактов за границей может дать Федорову преимущество в политической гонке с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, который считается основным претендентом на пост президента страны.

Главным риском для бывшего министра обороны после возможности покушения политолог назвал неправильную оценку расстановки сил в США. Джаралла напомнил, что ранее подобную ошибку уже совершил Зеленский, «сделавший ставку на демократов в момент, когда нужно было налаживать связи с республиканцами».