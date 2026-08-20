Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассматривает возможность поездки в США уже на следующей неделе, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона в вопросе проведения президентских выборов, пишет The Guardian. Накануне Фёдоров заявил о необходимости провести голосование даже в условиях военного положения и обвинил власти страны в системном кризисе управления.

По данным издания, Фёдоров стал первым крупным украинским политиком, публично призвавшим провести президентские выборы во время продолжающегося конфликта с Россией. Он заявил, что украинцы должны сами решать, когда и каким образом выбирать власть.

«Коррупция — лишь симптом. Основная проблема гораздо глубже. У нас системный кризис управления», — сказал бывший министр.

Выборы на Украине не проводятся с февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию. Срок полномочий Владимира Зеленского формально истек весной 2024 года, однако проведение выборов во время военного положения запрещено украинским законодательством.

Как отмечает The Guardian, президент США Дональд Трамп ранее также призывал Киев провести выборы. При этом его заявления прозвучали на фоне обострения отношений с Зеленским.

Фёдоров лишился поста министра обороны в июле. Его отставка стала причиной крупнейших с начала конфликта протестов на Украине. После этого сторонники бывшего министра добивались его возвращения в правительство, однако Верховная рада утвердила на посту главы Минобороны генерал-майора и бывшего главу СБУ Евгения Хмару.

Голосование по кандидатуре Хмары стало поражением для Фёдорова и его сторонников. По данным украинских СМИ, за назначение нового министра проголосовали более 300 депутатов.

На этом фоне украинское Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило о проведении спецоперации по делу о предполагаемой коррупционной схеме с участием высокопоставленных сотрудников офиса президента.

В НАБУ заявили, что группа подозреваемых могла легализовать через государственный банк около 150 млн гривен (примерно $2,5 млн). Эти средства, по версии следствия, использовались для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, который проходит обвиняемым по делу о коррупции в энергетическом секторе.

В рамках расследования украинские СМИ сообщили о проведении обысков в доме заместителя главы офиса президента Ирины Мудрой. Впоследствии Зеленский освободил ее от должности. Официальная причина увольнения не сообщалась.

Коррупционные расследования уже наносили серьезный ущерб репутации Зеленского. В ноябре 2025 года после обыска у него ушел в отставку бывший глава офиса президента Андрей Ермак.

Сам Зеленский на фоне нового политического кризиса публично не отреагировал на заявления Фёдорова. В среду он участвовал в церемонии вручения 25 сертификатов на жилье ветеранам и их семьям.

Возможная поездка Фёдорова в США может стать попыткой привлечь внешнюю поддержку его инициативы о проведении президентских выборов. При этом для их организации во время военного положения Киеву потребуется изменить действующее законодательство.