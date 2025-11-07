Автор телеграм-канала «Охранота V ватнике» Оксана Кобелева стала фигуранткой административного дела о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 ч.1 КоАП), следует из карточки на сайте Геленджикского городского суда. Протокол поступил судье 6 ноября — на следующий день после того, как телеведущий Владимир Соловьев отчитал канал за «наезд» на замначальника Главного военно-патриотического управления ВС России, командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

В карточке дела не указано, в связи с чем составлен протокол о дискредитации. Максимум, что может грозить гражданину по указанной статье, — это штраф в 50 тыс. рублей.

Некоторые военные блогеры предполагают, что дело может быть связано с публикацией канала от 2 ноября (в настоящий момент удалена, но ее текст сохранился в перепечатках некоторых других каналов). В нем автор от лица «всего нашего сообщества» (очевидно, имея в виду сеть российских патриотических пабликов) задала Алаудинову несколько «острых» вопросов в связи с расследованием обстоятельств гибели операторов БПЛА с позывными Эрнест и Гудвин.

О гибели операторов БПЛА Сергея Грицая (Эрнеста) и Дмитрия Лысаковского (Гудвина) сообщил 13 сентября 2024 года автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник, называющий их своими друзьями. Оба выступили с обвинениями в адрес полковника Игоря Пузика. Также они заявляли, что их якобы направили на верную смерть из-за выявленных в их полку нарушениях. На фоне резонанса, которое эти сообщения вызвали в военно-патриотических пабликах, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил главе Генштаба Валерию Герасимову и контрразведке ФСБ «в кратчайшие сроки» прояснить обстоятельства гибели Эрнеста и Гудвина. О выводах следствия официально не сообщалось. В октябре 2024 года вдова Гудвина военнослужащая Евгения Яренкевич (позывной Ежик) сообщила, что ее объявили в розыск, писал канал «Осторожно, новости». В августе 2025 года РБК выяснил, что в розыск также объявлена девушка Эрнеста Кристина Данилова (позывной Вжик).

Кобелева, судя по тексту удаленного поста, придерживалась версии о связи полковника Пузика с гибелью Эрнеста и Гудвина. Она указывала, что Пузик «продолжает нести свой воинский долг», а вдова и девушка погибших операторов БПЛА, которых она назвала «сообщницами Грубника», объявлены в розыск. Из этого блогер сделала вывод, что комиссия Минобороны не нашла признаков его вины.

Затем она среди прочего спросила Алаудинова, почему он «не счел нужным заступиться за честь и достоинство российского командного состава».

«Сейчас мы, граждане России, выбравшие своим президентом Путина, стоим рядом с Министерством обороны. Плечом к плечу с нашими военными и боевыми командирами. <…> Пришло время выбрать сторону!» — заключила Кобелева.

Как блогершу отчитал Соловьев и что она ответила

Позднее в эфире «Соловьев Live» Владимир Соловьев раскритиковал этот пост «Охраноты V ватнике», назвав его «совершенно ненужным» и «абсолютно неправильным».

«И это меня очень огорчило — вот этот наезд на Апти Ароновича. Это большая ошибка. <…> Это феноменальная глупость», — заявил ведущий.

Он заявил, что Алаудинов — «блестящий русский генерал, выдающийся религиозный мыслитель, человек феноменальной личной порядочности». Назвав его своим близким другом, Соловьев высказал мнение, что у выступившей против него было «минутное помутнение».

«Надо просто исправиться. Надо людям просто принести свои извинения и удалить все эти посты», — призвал он.

Кобелева опубликовала в своем канале видео с заявлением Соловьева, подчеркнув, что его мнение имеет «огромный вес» и является «эталоном тактики проведения инфобоев».

«А мы — пионеры. Мы просим прощения за френдли файер. На этом участке фронта такое тоже случается, к сожалению», — говорится в посте.

«Это оказалось на руку врагу»: что было дальше и кто такая Кобелева

Одновременно в телеграм-каналах некоторых военных блогеров, в том числе называющих «Охраноту V ватнике» «помойкой» и «мерзотным каналом», появились сообщения, что Оксана Кобелева и ее муж были задержаны сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Блогер «Синяя Z Борода» посоветовал всем подписчикам «Охраноты» и участникам его чата «покинуть сей ресурс как можно скорее» и отписаться, «пока не притянули за соучастие».

Сама Кобелева не комментировала сообщения о задержании, при этом публикации в ее канале продолжаются.

В четверг, 6 ноября, «Охранота V ватнике» перепостила сообщение советника главы Крыма Александра Талипова, который рассказал, что побеседовал с Алаудиновым и одним из его командиров Аидом о «провокационном посте» Кобелевой. Талипов признал, что с самого начала создания «поддерживал этот канал в рамках борьбы с беглохохлами», но подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому каналу.

«Считаю, что в наше время публиковать такие провокационные вопросы в отношении боевых генералов и военнослужащих СВО недопустимо. Кроме того, нельзя расшатывать межнациональную рознь, о чем вчера и сказал в очередной раз наш президент», — заявил он на видео.

Утром 7 ноября Кобелева назвала пост Талипова «совершенно правильным» и объяснила, что сама воздерживается от высказываний по теме, потому что «ждет разрешения ситуации».

«Я горько сожалею и искренне раскаиваюсь в том, что написала тот пост с вопросами. Так делать было не нужно. Это было не на пользу России. Это оказалось на руку врагу. Простите меня. Чувствую себя настолько виноватой, что даже не имею права просить кого-либо о поддержке и защите», — написала блогер.

Судя по данным из открытых источников, Оксана Кобелева (в военных каналах ее также называют Ксенией) и ее муж Андрей живут в пригороде Геленджика селе Кабардинка, куда переехали из Нижневартовска в 2007 году. Кобелева пишет о себе, что была журналисткой. Теперь они с мужем ведут частный бизнес. В канале «Охранота V ватнике» обозначено, что он создан 2 июня 2025 года.

Автор канала «Zаписки Vетерана» опубликовал скриншоты, которые, как он считает, доказывают, что Кобелева в прошлом была активной сторонницей оппозиционера Алексея Навального и в 2012 году поддерживала лозунги против президента Владимира Путина.