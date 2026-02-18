Житель Канска Никита Уваров, осужденный на пять лет колонии по делу о планах взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, стал фигурантом нового уголовного дела об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК). Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

В пресс-релизе не указывается имя подозреваемого. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о 20-летнем Никите Уварове, который с 2022 года отбывает срок по «делу Майнкрафт».

Новое уголовное дело возбуждено на основании материалов красноярского управления ФСБ. Следствие утверждает, что Уваров считал себя участником неназванного запрещенного экстремистского международного движения. В феврале и июле 2025 года он рассказывал другим заключенным колонии о правилах жизни и поведении, чтобы внедрить в колонии «стиль общения и “законы” криминального мира», заявили в СК.

Первой о возбуждении против Уварова нового уголовного дела сообщила его мать Анна Уварова. Молодой человек должен был выйти на свободу 19 марта. По новому делу ему грозит до шести лет колонии.

Газета «Известия» в своем телеграм-канале опубликовала видео с заключенным — как утверждается, сокамерником Уварова. Мужчина заявил, что тот «не только не исправился, он еще хуже начал относиться к власти, озлобился на всех». По словам человека на видео, Уваров в колонии якобы выступал за создание групп, которые занимались бы расклеиванием листовок и диверсиями «против власти». Уваров также восхищался Степаном Бандерой, добавил участник съемки.

Дело канских подростков

Никиту Уварова и двух его друзей — Дениса Михайленко и Богдана Андреева — задержали в 2020 году, всем им тогда было по 14 лет. Юноши расклеивали по Канску листовки в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, приговоренного к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России» в Москве в январе 2018 года.

Одну из листовок подростки наклеили на здание ФСБ в центре Канска. На следующий день их вычислили по камерам видеонаблюдения и забрали на допрос. В смартфонах Уварова и его друзей нашли переписку, в которой говорилось о планах взорвать здание ФСБ, построенное в компьютерной игре Minecraft.

Подростков обвинили в том, что они читали запрещенную литературу, смотрели ролики об изготовлении взрывчатки и бомб, а также «отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».

Фигурантам вменялось прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (205.3 УК), а также изготовление и хранение взрывчатки и взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 223.1 УК).

В суде Уваров рассказывал, что его переписка с друзьями была «очень объемной», и там «часто проскальзывали разного рода шутки». Подросток утверждал, что следователи пытались добиться от школьников признательных показаний, угрожали и применяли физическую силу. Прокуратура не увидела в действиях сотрудников, занимавшихся этим делом, превышения должностных полномочий и отказала в возбуждении уголовного дела.

10 февраля 2022 года 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил Уварова, которому тогда было 16 лет, к пяти годам колонии и штрафу в 30 тыс. рублей. Денис Михайленко и Богдан Андреев сотрудничали со следствием и получили условные сроки.

Гособвинение запрашивало для Уварова девять лет лишения свободы, для остальных фигурантов — по 6,5 года колонии. Подростков также внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мать Уварова сообщила СМИ, что ее сын отказался подавать президенту России прошение о помиловании, «хотя ему писали об этом многие», в том числе, по словам женщины, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и режиссер Александр Сокуров.