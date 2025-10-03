Финляндия не может выполнить требование Евросоюза по замене сотен российских железнодорожных вагонов, которые изначально планировала вывести из эксплуатации к концу 2026 года. Об этом пишет местное издание Yle.

Сотни российских вагонов остались в Финляндии после того, как в 2022 году страна из-за санкций ЕС прекратила принимать поставки древесины и химикатов из РФ, осуществлявшиеся по железной дороге. Эти вагоны до сих пор эксплуатируются на территории страны, хотя не соответствуют стандартам Евросоюза.

Приняв во внимание экономические последствия антироссийских санкций для стран ЕС, Брюссель изначально предусмотрел льготы на использование железнодорожных вагонов, произведенных в России и странах Балтии, но теперь срок действия этих поблажек истекает. Предполагалось, что к этому времени финские власти решат проблему, однако они не успели.

Yle поясняет, что финские компании продолжают использовать российские вагоны, изготовленные по ГОСТу РФ, на внутренних маршрутах. Если вывести их из эксплуатации в установленный Евросоюзом срок, то замены пока нет. Поэтому парламент Финляндии начал рассматривать поправку, позволяющую получить отсрочку еще на два года.

По оценке гендиректора компании VIS Suomen Kiskokalustetehdas Oy Яри Лаппалайнена, потребуется по меньшей мере 800 новых вагонов. Эта фирма является «дочкой» немецкого производителя железнодорожной техники VIS Verkehrs Industrie Systeme, который собирается открыть в Финляндии производство вагонов под сдачу в аренду местным перевозчикам — и тем самым составить конкуренции нынешнему крупнейшему поставщику грузовых вагонов в стране VR Group.

«Мы могли бы производить до 100 вагонов в год для нужд деревообрабатывающей, металлургической и химической промышленности», — сообщил Лаппалайнен.

Гендиректор занимающейся железнодорожными перевозками частной компании Arctic Rail Яни Ниемеля отметил, что в Центральной Европе и Швеции операторы почти всегда арендуют подвижной состав, что позволяет им избежать крупных вложений в покупку вагонов и локомотивов. По его словам, финская лесная промышленность стремится сократить логистические расходы, поэтому пытается переходить с автомобильных грузоперевозок на железнодорожные — однако для этого требуется больше вагонов.

Напомним, ранее юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил RTVI, что Финляндия предположительно понесла наибольший ущерб от антироссийских санкций из всех стран Евросоюза.