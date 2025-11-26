Известный фитнес-тренер и блогер Дмитрий Нуянзин умер в Оренбурге после набора массы в рамках продвижения курса по похудению. Об этом сообщает «Оренбург онлайн».

Проработавший персональным тренером около десяти лет 33-летний мужчина объявил своим подписчикам, что планирует запустить продажи курса по похудению. Он пообещал заплатить по десять тысяч рублей тем, кто успеет скинуть 10% от массы тела при весе более 100 кг до наступления Нового года.

Нуянзин также заявил, что перед курсом сам наберет 25 кг. На опубликованных им за последнее время видеороликах видно, что с этой целью он активно употреблял в пищу фастфуд.

«За день до смерти плохо было, отменил тренировки… Хотел пойти к врачу. И вот. Бедная жена. Только поженились. Путешествовали… 30 лет — жить да жить», — приводит слова одной из его знакомых «МК Оренбург».

По ее словам, смерть супруга наступила во сне в результате остановки сердца. Как сообщает телеграм-канал UTV со ссылкой на источник, тело мужчины было обнаружено в квартире для посуточной аренды.

Как отмечает газета «Оренбуржье», в 2022 году Нуянзин был осужден за хранение наркотиков в крупном размере. По словам тренера, он приобрел наркотические вещества после ссоры с девушкой. Суд приговорил Нуянзина к восьми месяцам колонии-поселения. После УДО он вернулся к тренерской деятельности.

Ранее сообщалось, что 14-летний хоккеист умер во время тренировки в городе Асбест в Свердловской области. Выполнив упражнение по заданию тренера несколько раз, он рухнул на колени, после чего обмяк и лег на лед. Подростка отвезли в реанимационное отделение больницы, однако спасти его жизнь не удалось.