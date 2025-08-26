Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, задержанного во время замера радиации на заброшенном урановом руднике в Монголии, депортировали в Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Утром 26 августа ученый рассказал, что его вызвали в полицию. Спустя несколько часов он опубликовал фото контрольно-пропускного пункта на границе России и Монголии. Позже Ожаровский сообщил, что находится в Бурятии.

Физика оштрафовали на 100 тыс. тугриков (2,2 тыс. рублей) и запретили ему въезд в Монголию на три года.

Андрея Ожаровского задержали 19 августа на заброшенных урановых карьерах в районе месторождении Мардай, куда он приехал по просьбе местных экоактивистов для замеров радиоактивного фона.

До поездки на карьер Ожаровский обнаружил в пустыне Гоби сильные радиоактивные загрязнения в трех местах, где ведет добычу французская компания Orano Mining. В разговоре с RusNews Ожаровский отметил, что выявил участки радиоактивного загрязнения с превышением фоновых значений в десятки раз.

Во время измерений в Мардае к ученому подъехал автомобиль с сотрудницей иммиграционной службы, полицейским и несколькими людьми в штатском. У Ожаровского забрали паспорт, после чего, по словам физика, он «двое суток был лишен свободы передвижения».

«То есть всегда находился под конвоем, ехал туда, куда меня везут, часто не зная, куда именно, и сутки находился без свободы общения, без свободы коммуникации, поскольку у меня были отобраны телефоны», — рассказал Ожаровский РИА Новости.

По словам физика, монгольские силовики вопреки его просьбам запрещали ему звонить в российское консульство. При этом измерительные приборы у него не отобрали.

21 августа Ожаровского отпустили. Он отметил, что может проводить исследования дальше, но «поскольку монгольский закон это запрещает», больше не будет пользоваться дозиметром.

В чем претензии монгольских властей

По словам Ожаровского, комиссия по ядерному регулированию Монголии пожаловалась в Главное разведывательное управление республики, что ученый «распространяет недостоверную информацию» об уровне радиации на карьерах вблизи Мардая.

В разговоре с РБК физик пояснил, что монгольский закон запрещает самостоятельно замерять радиацию без предварительной сертификации прибора в метрологической службе, о чем Ожаровский, по его словам, не знал.

Ученый предложил комиссии по ядерному регулированию устроить «дуэль на дозиметрах», то есть выехать в Гоби и провести измерения в одной и той же точке на монгольских и российских приборах.

«Очевидно, что если мои приборы хорошо работают в России, их показания остаются столь же достоверными и тут, в Монголии», — отметил физик.

Накануне депортации Ожаровский передал в комиссию по ядерному регулированию Монголии письмо с предложением встретиться с экспертами и обсудить радиационную обстановку в местах добычи урана. По словам ученого, к письму он приложил технический отчет о своих измерениях в пустыне Гоби и обнаруженных участках радиоактивного загрязнения.

Он признал, что по местным законам совершил нарушение «не очень большой значимости, но для того, чтобы предотвратить большое правонарушение, то есть загрязнение уранодобывающими компаниями».