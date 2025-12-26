Употребление алкогольных напитков связано с рисками развития злокачественных новообразований. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

По его словам, алкоголь и ацетальдегид (продукт его распада — прим. RTVI) относятся к канцерогенам первой категории — веществам, у которых доказана способность провоцировать развитие раковых опухолей у человека. При этом самое важное значение имеет даже не вид напитка, а сам этанол. Например, пивные напитки, вино и крепкий алкоголь в равной степени обладают канцерогенным потенциалом.

«Научно подтверждена связь употребления алкоголя с развитием рака полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также рака молочной железы у женщин», — отметил медик.

Калюжин пояснил, что этанол, попадая в организм, превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, которое может повредить ДНК клеток и нарушить механизмы их восстановления. Это повышает вероятность мутаций и развития злокачественных новообразований.

«Дополнительно алкоголь усиливает хроническое воспаление, нарушает гормональный баланс и снижает защитные возможности организма», — обратил внимание специалист.

Физиолог подчеркнул, что безопасную дозу алкоголя с позиций профилактики онкологий при этом назвать невозможно. Он отметил, что риски развития рака возникают при постоянном употреблении алкоголя даже в небольшом количестве, а при увеличении дозы они возрастают пропорционально.

Ранее группа международных ученых опубликовала в журнале Nature исследование, которое показало, что пальмитиновая кислота может ускорять развитие клеток рака в ротовой полости и коже. Исследователи узнали, что кислота провоцирует образование вторичных очагов раковой опухоли.

Пальмитиновая (гексадекановая) кислота относится к категории жирных кислот и содержится в ряде продуктов. Самая большая ее концентрация — в пальмовом масле, которое добывают из плодов масличной пальмы в Юго-Восточной Азии. Кроме того, ее добавляют в подсолнечное и оливковое масло.

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала один из самых популярных искусственных подсластителей аспартам «потенциальным канцерогеном». Согласно исследованию Международного агентства по изучению рака (IARC), добавка действительно способна вызывать возникновение злокачественных новообразований. Аспартам используют в производстве разных диетических газировок, жвачек и других продуктов.