Натрий хлорид — физраствор — подорожал почти на 54% в сентябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен Росстата, на которые обратил внимание RTVI. На фоне недавнего дефицита препарата такое удорожание благотворно сказывается на рынке, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Цена физраствора выросла с 31,55 руб. за 100 мл раствора 0,9% до 48,58 руб. сентябрь к сентябрю, следует из данных Росстата. С начала 2025 года (январь — сентябрь) раствор натрия хлорида вырос в цене на 7 руб. или 18,46%.

Николай Беспалов в разговоре с RTVI отметил, что рост цен на физраствор связан с индексацией цены, которую провели осенью 2024 года.

“Эти препараты относятся к перечню ЖНВЛП и цена здесь может быть пересмотрена только с соблюдением специальной процедуры, фактически государство должно согласовать ценник. Я, к сожалению, не могу не подтвердить не опровергнуть информацию о размере инфляции по данной группе препаратов, но если цены здесь выросли — это скорее благо для системы здравоохранения и участников рынка”, — считает Беспалов.

Рост цен может благотворно сказаться на системе здравоохранения и рынке в целом, так как в данном случае речь идет об очень дешевых препаратах.

“До прошлого года [физрастворы] выпускались фактически в убыток, что и привело к отказу от производства, что в конечном счете и стало причиной кризиса в прошлом году”, — объясняет он.

Осенью 2024 года российские регионы пожаловались на дефицит физраствора: больницы закупили вдвое меньше натрия хлорида, а аптечные продажи упали на 25% в сравнении с 2023 годом.

Беспалов также отметил, что в 2024 году дефицит физраствора в форме инфузионных растворов возник из-за спада объемов производства в первой половине года. “Активным выпуском фармкомпании занялись только осенью, из-за этого на рынке со второго полугодия действительно наблюдался некоторый дефицит товара”, — говорит он.

В 2024 году суммарный годовой объем инфузионных растворов натрия хлорида на российском рынке составлял 213,8 млн. флаконов, а в 2025 году только за первые восемь месяцев в стране произвели и ввезли 233,6 млн. флаконов.

“Это уже больше общего объема за весь 2024 год, а динамика к январю-августу составила 84% если считать по флаконам”, — заключил Беспалов.