В Забайкальском крае по обвинению в госизмене задержали живущего в Чите бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба не называет задержанного по имени и указывает только год рождения — 1960-й. Как пишет Baza, речь идет о 66-летнем Александре Андрееве. Канал Chita.Ru уточнял, что он был корреспондентом нескольких оппозиционных изданий.

Журналисту вменяют передачу Украине сведений «в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции». Кроме того, он передал данные об одном из объектов критической инфраструктуры региона «для организации в отношении них вредоносных компьютерных воздействий», говорится в релизе.

Как утверждают в ФСБ, эту информацию мужчина передавал через подконтрольное Службе безопасности Украины сообщество в мессенджере Telegram.

«Полученные спецслужбами Украины сведения были использованы для проведения компьютерных атак на указанные объекты, что временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей», — заявили в ЦОС.

В ходе обысков у задержанного изъяли компьютерную технику и средства связи. По данным силовиков, там содержатся сведения, доказывающие его причастность к деятельности против государственной безопасности.

На предоставленных силовиками кадрах оперативной записи видно, что задержанный — пожилой человек. Сотрудники в гражданской одежде, проводившие обыск, показали на камеру несколько USB-флеш-накопителей, переписку в Telegram из телефона, а также страницы записной книжки. Лицо мужчины, как и записи в книжке, заблюрены.

Против задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК), ему грозит пожизненное. Решением суда фигуранта дела поместили под стражу.

По данным Chita.Ru, с начала апреля обыски по делу о госизмене прошли еще как минимум у двух читинцев, в том числе у бывшего главы Могочинского района. Журналистам издания не удалось до него дозвониться, в соцсетях он был последний раз 18 марта. Второй житель города не подтвердил и не опроверг информацию об обысках у него.

* «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» внесено Минюстом России в реестр иноагентов, а также, как и его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty, в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны