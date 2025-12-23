В пяти регионах России были задержаны организатор и 20 участников преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, посредством которого были легализованы около 2 тысяч граждан из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также преступным образом получено не менее 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности.

Задержания прошли в рамках оперативно-розыскных мероприятий, которые были проведены сотрудниками ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и при силовой поддержке Росгвардии, на территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской и Ивановской областей, а также Пермского края.

Участники межрегиональной преступной группы помогали иностранцам оформлять фиктивные приглашения, оформленные на номинальные юридические лица, для получения разрешения на посещение России по деловым визам. Граждане других стран планировали воспользоваться этой возможностью для транзитного проезда в Европу, а также с целью незаконного трудоустройства.

По информации ФСБ, с 2024 года посредники обеспечивали нелегальную организацию мигрантами, входящими в состав национальных диаспор, которые хотели оформить российскую визу. После их прибытия на территорию России, приглашающая сторона отказывалась от исполнения обязанностей, оговоренных в российских законах, из-за чего иностранцы перемещались по стране без надлежащего контроля.

Сотрудниками правоохранительных органов было проведено 65 обысков и осмотров, а также допрошены более 100 участников и свидетелей незаконной деятельности. Помимо этого, было также изъято значительное количество поддельных миграционных документов и материалов теневой отчетности, финансовых средств и различной техники.

Министерством внутренних дел были возбуждены дела по ч.3 ст.322.1 УК России (организация незаконной миграции, организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений). Фигуранты дела помещены под стражу.

Ранее агентство «Москва» сообщало, что в столице были сняты с миграционного учета более 139 тысяч человек из-за отсутствия данных о местонахождении трудовых мигрантов в приложении «Амина», которое обязаны устанавливать граждане Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана и Украины, прибывающие в Россию для работы.