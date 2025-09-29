Шеф-повар из Севастополя была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в работе на украинские спецслужбы и планах отравить российских военных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации ФСБ, россиянка 1980 года рождения вступила в контакт с Главным управлением разведки украинского Министерства обороны с помощью мессенджера WhatsApp в сентябре 2023 года.

Женщина занималась сбором разведданных о месторасположении и маршрутах движения личного состава, а также российской военной техники в Севастополе.

Среди прочего, задержанная предоставила сотрудникам украинской разведки фотографии дислокации кораблей, входящих в состав Черноморского флота в Севастопольской бухте. Отправленные женщиной снимки были впоследствии использованы при планировании ракетных атак.

«Кроме того, работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания г. Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО», — говорится в тексте официального сообщения.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело о государственной измене, женщину взяли под стражу.

Ранее сообщалось о задержании в Мордовии сотрудника российской IT-компании, который передавал куратору из украинских спецслужб данные о месторасположении объектов критически важной инфраструктуры на территории региона. Мужчина также отправлял противнику информацию о сотруднике республиканского МВД, которую планировали использовать для организации заказного убийства.