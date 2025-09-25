В Мордовии был задержан сотрудник российской IT-компании, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности ФСБ.

Сообщается, что 39-летний мужчина по собственной инициативе вступил в контакт с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал и отправлял информацию о локациях на территории региона, где размещены объекты критически важной инфраструктуры. За это ему обещали денежное вознаграждение.

Помимо этого, задержанный также передавал данные, касавшиеся сотрудника республиканского министерства внутренних дел. По данным ФСБ, эту информацию планировалось использовать для заказного убийства.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, было возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Мордовия. Суд заключил задержанного под стражу. Сотрудники правоохранительных органов организовали сбор доказательств причастности мужчины к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее в ФСБ сообщили о пресечении деятельности агентурной сети украинских спецслужб в Санкт-Петербурге, участники которой занимались подготовкой взрыва автомобиля главы одного из оборонных предприятий.

За несколько дней до этого также стало известно о задержании в Новосибирске россиянки, которая подозревалась в диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкалье по заданию спецслужб Украины при помощи самодельного взрывного устройства. Исполнительнице обещали денежное вознаграждение в размере $8 тыс.