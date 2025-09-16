Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске россиянку, подозреваемую в диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкалье. В центре общественных связей ФСБ утверждают, что женщина действовала по заданию украинских спецслужб.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и она заключена под стражу. Россиянке грозит до 20 лет лишения свободы. Также в отношении нее могут возбудить дело по ст. 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

По версии следствия, в августе подозреваемая изготовила самодельное взрывное устройство (СВУ), положила его на железнодорожных путях и активировала. Момент взрыва она сняла на мобильный телефон и отправила запись в качестве отчета «куратору» из Украины. За это ей обещали вознаграждение.

На камеру задержанная рассказала, что ей должны были заплатить $8 тыс. Для изготовления СВУ она купила все необходимые компоненты, осуществила изготовление и сборку, добралась до указанной локации и подорвала участок железнодорожных путей.

Накануне ФСБ и Следственный комитет (СК) задержали членов ОПГ, которые подозреваются в выводе из России 2,5 млрд рублей и финансировании ВСУ. Следствие считает, что преступная группировка занималась незаконными валютными операциями, перечисляя средства иностранной компании по фиктивным договорам займа.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, а предполагаемого бенефициара схемы — гражданина Латвии — объявили в международный розыск. По версии следствия, он организовал вывод средств через подконтрольные ему микрофинансовые организации в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Всего было совершено около 500 переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.

Также некоторые из обвиняемых переводили средства в иностранной валюте на поддержку ВСУ и поставляли украинским военным транспорт, который использовался для террористической деятельности на территории России, утверждает СК.